«Детройт» поместил Врану на драфт отказов. Его зарплата – 5,25 млн долларов в год

Теги возможные переходы Детройт НХЛ Якуб Врана Хоккей

Якуб Врана выставлен «Детройтом» на драфт отказов.

Клубы НХЛ смогут забрать 26-летнего чешского нападающего в состав своей команды в течение следующих 24 часов.

Контракт форварда с зарплатой 5,25 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Врана в декабре завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ.

После этого «Ред Уингс» отправили хоккеиста в фарм-клуб для набора игровой формы. Якуб не набрал очков при полезности «минус 5» в трех матчах в АХЛ.

Игрок не принимает участия в матчах НХЛ с 16 октября. В текущем сезоне он провел всего два матча и записал на свой счет 2 (1+1) очка за результативность.

Всего в карьере Врана сыграл 323 матча в НХЛ и набрал 189 (98+91) очков.

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20 комментариев

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Иван Павлов
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Ответ Мікалай Ланец
Айзерман промахнулся с обменом. Ого.
А он прямо настолько гениален? По-моему, его переоценивают сильно. Конечно, основы чемпионской Тампы он заложил, но до кубков эту команду довёл уже Брисбуа. А Детройт с Айзерманом топчется на месте уже который сезон. Слишком долгий ребилд. И сейчас они взяли игроков не на перспективу, а чтобы прибавить в краткосрочной перспективе и сымитировать конкурентоспособную команду. Через пару лет, когда Перрон окончательно постареет и уйдёт, можно в привычное состояние вернуться.
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hhlg
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Ответ Tigris
В 26 лет загубить карьеру топ-игрока... мда, тоже надо уметь
Он никогда топ-игроком не был
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hhlg
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Ответ Direct free kick
Ещё и с ковидом протоколом настучал на Овечкина в начале 2021. Настоящая моль
Откуда инфа?
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hhlg
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Отличный трейд от Маклеллана. А как все смеялись то. Ахах)
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Tigris
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В 26 лет загубить карьеру топ-игрока... мда, тоже надо уметь
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Alexander Bragin
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и ведь наверное много было прямо тут "нормальный контракт" дали когда.
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Graziano
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Что-то тут не так. Не стал бы Детройт просто так отдавать игрока, знают наверное что его никто не возьмет.
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Андрей Федоров
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Ответ raspisanie77
Злоупотребляет, но это скрывают
Зло прям?
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Fausraz
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Да уж, иногда выдавал. Что с ним не так.
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37old
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Как про###ть свою жизнь...быстро.
Я.Врана.
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corazón blanco
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А ведь в Вашингтоне временами неплохой хоккей показывал. Но не зря все-таки взяли Манту, время все расставило по своим местам.
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Мікалай Ланец
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Айзерман промахнулся с обменом. Ого.
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Direct free kick
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Ещё и с ковидом протоколом настучал на Овечкина в начале 2021. Настоящая моль
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samm
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Ответ ni
А что с ним такое?
Пьет
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samm
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Пьет..........
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Dmitry Makhov
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Получается, Вашингтон всё-таки выиграл от того обмена))
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raspisanie77
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Победа нокаутом Вашингтона, Изю провели как пацана молодого))
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Ферзь на р1
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Да кому он сдался, за такие ещё деньги, вовремя Вашики от чеха избавились
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raspisanie77
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Ответ ni
А что с ним такое?
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ni
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А что с ним такое?
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