«Детройт» поместил Врану на драфт отказов. Его зарплата – 5,25 млн долларов в год

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Клубы НХЛ смогут забрать 26-летнего чешского нападающего в состав своей команды в течение следующих 24 часов.

Контракт форварда с зарплатой 5,25 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Врана в декабре завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ.

После этого «Ред Уингс» отправили хоккеиста в фарм-клуб для набора игровой формы. Якуб не набрал очков при полезности «минус 5» в трех матчах в АХЛ.

Игрок не принимает участия в матчах НХЛ с 16 октября. В текущем сезоне он провел всего два матча и записал на свой счет 2 (1+1) очка за результативность.

Всего в карьере Врана сыграл 323 матча в НХЛ и набрал 189 (98+91) очков.