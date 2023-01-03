«Детройт» поместил Врану на драфт отказов. Его зарплата – 5,25 млн долларов в год
Якуб Врана выставлен «Детройтом» на драфт отказов.
Клубы НХЛ смогут забрать 26-летнего чешского нападающего в состав своей команды в течение следующих 24 часов.
Контракт форварда с зарплатой 5,25 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.
Врана в декабре завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ.
После этого «Ред Уингс» отправили хоккеиста в фарм-клуб для набора игровой формы. Якуб не набрал очков при полезности «минус 5» в трех матчах в АХЛ.
Игрок не принимает участия в матчах НХЛ с 16 октября. В текущем сезоне он провел всего два матча и записал на свой счет 2 (1+1) очка за результативность.
Всего в карьере Врана сыграл 323 матча в НХЛ и набрал 189 (98+91) очков.
Я.Врана.