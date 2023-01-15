«Детройт» поместил Недельковича на драфт отказов. Зарплата вратаря – 3 млн долларов

Теги возможные переходы Детройт НХЛ Алекс Неделькович Хоккей

Алекс Неделькович выставлен «Детройтом» на драфт отказов.

Клубы НХЛ смогут забрать 27-летнего американского голкипера в состав своей команды в течение следующих 24 часов.

Контракт вратаря с зарплатой 3 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее «Ред Уингс» отправляли Недельковича в АХЛ для набора игровых кондиций.

Голкипер сыграл 9 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 4,09 шайбы и отражая 88% бросков.

За «Гранд Рэпидс» Неделькович провел 6 игр в этом сезоне, пропуская в среднем 2,29 шайбы и отражая 92% бросков.

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3 комментария

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Иван Павлов
Ответ j-rich
Хуссо без шансов усадил его на лавку. При этом не удивлюсь если его кто то подберёт. Все таки в Каролине был неплох, да и контракт истекающий
Подобрать могут, да. Но сейчас уже понятно, что его тащила система Каролины, где хорошо играть может практически любой более-менее внятный вратарь.
+4
0
+4
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Nuteruoli
88% слабо, за 3 миллиона должен ловить лучше.
+1
0
+1
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j-rich
Хуссо без шансов усадил его на лавку. При этом не удивлюсь если его кто то подберёт. Все таки в Каролине был неплох, да и контракт истекающий
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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