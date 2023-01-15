«Детройт» поместил Недельковича на драфт отказов. Зарплата вратаря – 3 млн долларов
Алекс Неделькович выставлен «Детройтом» на драфт отказов.
Клубы НХЛ смогут забрать 27-летнего американского голкипера в состав своей команды в течение следующих 24 часов.
Контракт вратаря с зарплатой 3 миллиона долларов рассчитан до конца нынешнего сезона.
Ранее «Ред Уингс» отправляли Недельковича в АХЛ для набора игровых кондиций.
Голкипер сыграл 9 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 4,09 шайбы и отражая 88% бросков.
За «Гранд Рэпидс» Неделькович провел 6 игр в этом сезоне, пропуская в среднем 2,29 шайбы и отражая 92% бросков.
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