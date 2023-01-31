«Бобби Халл с удовольствием поднимал рюмочку за здоровье. Он был великим хоккеистом и нашим добрым другом». Шалимов о канадце

вспомнил об игре Бобби Халла и рюмке канадца за здоровье.

Член Зала хоккейной славы умер вчера в возрасте 84 лет.

«Бобби Халл запомнился, прежде всего, сильными руками, мощным броском. Но хочу отметить, что он был техничным хоккеистом. Не грубил, как большинство его товарищей по команде.

Если видел, что партнер находится в выгодной позиции, не жадничал, отдавал пас. Вообще, по манере игры был похож на нашу», – сказал олимпийский чемпион.

Экс-нападающий сборной СССР вспомнил приезд Халла на розыгрыш «Кубка «Спартака» в конце 1990-х.

«Бобби искренне радовался встрече. Постоянно шутил, хлопал нас по плечу, фотографировался на память. Он помнил многие игровые эпизоды из наших матчей, шайбы, которые забрасывал. С удовольствием поднимал рюмочку за здоровье.

Что ж, будем и мы его помнить. Халл был великим хоккеистом и нашим добрым другом», – добавил Шалимов.

Умер Бобби Халл. Легенда двух лиг, первым забил больше 50 голов за сезон и начал загибать крюк у клюшки