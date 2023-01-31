«Халл пьянствовал с нами до 3 часов ночи. На следующий день сделал хет-трик». Майоров о Бобби

поделился воспоминаниями о встречах с .

Член зала хоккейной славы ушел из жизни в возрасте 84 лет.

– В 60‑е люди типа Халла или Ришара были для нас, как полубоги. Хоккей НХЛ представлялся чем‑то сверхъестественным. Там было всего шесть команд (до 1967 года – прим. Sports.ru), попасть в которые было невероятно трудно. Мы тогда часто играли со сборной Канады, там были великолепные игроки, например, вратарь Сет Мартин. И мы понять не могли, как же такой классный вратарь не может пробиться в НХЛ? Каково же мастерство тех, кто там играет? Естественно, в 1972 году мы познакомились поближе. Оказалось, что и в НХЛ играют такие же человеки, как мы. Наша сборная тогда ведь тоже на голову превосходила любую из европейских.

– Вы были лично знакомы с Халлом?

– Мы даже выпивали вместе. Это случилось в ту пору, когда за океаном создали ВХА, переманили туда часть звезд из НХЛ, и вот Халл играл в «Виннипеге». А я тогда руководил второй сборной СССР, и мы прилетели туда на ряд товарищеских матчей с командами ВХА.

Помню, что мы обыграли «Виннипег» и у нас после игры в номере был импровизированный банкет. Как на нем оказался Бобби Халл, я до сих пор не знаю. Но пьянствовали мы до глубокой ночи, разошлись только около трех часов утра. И Халл, очень прилично поддатый, нам рассказывал, что у него в этот день игра в Хьюстоне и в восемь утра самолет, чтобы лететь на матч.

Через день мы об этом вспомнили и разговариваем между собой: «Как он собирается играть в таком состоянии? Если всю ночь пьянствовал, а вечером игра?» Открываем газету, «Виннипег» выиграл, Халл забросил три шайбы. Вот такой это был игрок!

Приношу свои соболезнования его сыну, который также стал очень известным хоккеистом. Мы же с Халлом ровесники. Я 38 года, Бобби - 39‑го… Это была огромная величина в хоккее. С этим никто спорить не будет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Умер Бобби Халл. Легенда двух лиг, первым забил больше 50 голов за сезон и начал загибать крюк у клюшки