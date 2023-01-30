Ларионов эмоционально отреагировал на вопрос о смерти Бобби Халла: «Мир теряет людей, делавших игру фантастической. Мы не умеем ценить то, что имеем»

Теги Торпедо НХЛ Игорь Ларионов Бретт Халл КХЛ Бобби Халл Хоккей

Игорь Ларионов эмоционально отреагировал на новость о смерти Бобби Халла.

Член Зала хоккейной славы умер в возрасте 84 лет.

«Я позавчера разговаривал с Бреттом Халлом. Мы говорили по одному игроку из системы «Сент-Луиса». Я спросил про Бобби, передал ему привет. Он сказал, что отец не в очень хорошем состоянии. И он сказал, что они перевозят отца из Флориды в Аризону, где они живут.

Когда сегодня мне сообщили, я был шокирован, потому что это потрясающий человек, выдающийся игрок. Его улыбка, когда он приезжал в «Детройт», когда Бретт играл в нашей команде... Обычно он приезжал из Чикаго по выходным.

Теплота, любовь к игре, любовь к игрокам, независимо, кто ты – русский, швед, канадец, американец – это было величие. Мир теряет таких людей, которые делали игру фантастической.

Мы должны учиться этому. Мы, к сожалению, не умеем ценить то, что мы имеем. За те 30 лет, что я жил в Америке и продолжаю жить, я знаю, как относятся к легендам. Бобби Халл – один из них.

Стадион вставал в Детройте, когда Тед Линдсей и Горди Хоу были на игре. Так отдается дань тем людям, которые сделали великие дела для города, команды, хоккея.

Я напишу Бретту свои соболезнования. У меня в зале в Москве есть стенд славы, где все великие чемпионы, и на этом стенде есть фотография Бретта и Бобби. Я обещал им прислать фотографию, но не знал, что его папа в таком состоянии. Жалко.

Но он оставил яркий след в истории игры. Болельщики, кто постарше, помнят ту серию 1974 года. Как человек он был выдающийся. Как игрок был выдающийся, но как человек – еще лучше», – сказал главный тренер «Торпедо».

Фото: канал СКА на YouTube

6 комментариев

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Ответ Василий Бушмарин
«Я позавчера разговаривал с братом, его сыном.» Очередной редактор-птушник, там не про брата, а про Бретта. Уши чистить и матчасть учить надо.
Лол, они поправили )
Теперь с братом Бреттом.
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Эдуард Мелкумян
Никита Надежкин - это дно!
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ДЖИН
Самый сильный удар клюшкой, самая быстрая шайба у Канадцев. Халл был горой мышц и силой на льду.
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Матроскин52
Профессор с уважением о ушедшем… печальное событие….
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Василий Бушмарин
«Я позавчера разговаривал с братом, его сыном.»

Очередной редактор-птушник, там не про брата, а про Бретта.
Уши чистить и матчасть учить надо.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валентин Соколов
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-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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