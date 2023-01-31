Якушев о Бобби Халле: «По своей манере он очень подходил нашему советскому хоккею. И на партнеров играл, комбинационно»

считает, что Бобби Халл по стилю подходил советскому хоккею.

Член Зала хоккейной славы ушел из жизни в возрасте 84 лет.

«Мои соболезнования его родным и близким. По своей манере игры он очень подходил нашему советскому хоккею, потому что обладал высочайшей скоростью, играл комбинационно и в то же время очень результативно.

Он играл и на партнеров, и выдавал такие пасы, после которых его партнеры забивали. И сам, конечно, много забивал, и в частности – в Суперсерии 1974 года (7 шайб в 8 матчах – прим. Sports.ru).

Скажу, что это великий игрок не только в Канаде, но и во всем мировом хоккее», – сказал бывший форвард сборной СССР и член Зала хоккейной славы.

Умер Бобби Халл. Легенда двух лиг, первым забил больше 50 голов за сезон и начал загибать крюк у клюшки