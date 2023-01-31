Якушев о Бобби Халле: «По своей манере он очень подходил нашему советскому хоккею. И на партнеров играл, комбинационно»

Теги Сборная Канады по хоккею сборная СССР Бобби Халл Александр Якушев чемпионат СССР ТАСС Хоккей

Александр Якушев считает, что Бобби Халл по стилю подходил советскому хоккею. 

Член Зала хоккейной славы ушел из жизни в возрасте 84 лет. 

«Мои соболезнования его родным и близким. По своей манере игры он очень подходил нашему советскому хоккею, потому что обладал высочайшей скоростью, играл комбинационно и в то же время очень результативно.

Он играл и на партнеров, и выдавал такие пасы, после которых его партнеры забивали. И сам, конечно, много забивал, и в частности – в Суперсерии 1974 года (7 шайб в 8 матчах – прим. Sports.ru).

Скажу, что это великий игрок не только в Канаде, но и во всем мировом хоккее», – сказал бывший форвард сборной СССР и член Зала хоккейной славы. 

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