Владислав Третьяк: «Халл хорошо относился к советским игрокам. Неудивительно, что наши болельщики из канадцев больше всего любили именно Бобби»

выразил соболезнования родным и близким .

Член Зала хоккейной славы умер в возрасте 84 лет.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Бобби Халла, а также всему хоккейному миру.

От нас ушел легендарный игрок, который был одновременно и великим спортсменом, и замечательным человеком. Очень радушный, светлый, приятный в общении человек.

Среди канадских хоккеистов своего поколения именно Бобби Халл был главным джентльменом. Никогда не нарушал правил, никогда не удалялся, никогда не играл грубо против нашей сборной.

Хорошо относился к советским игрокам, уважал всех, а с некоторыми даже дружил. Неудивительно, что и наши болельщики в те годы из всех канадцев больше всего любили именно Халла. Когда он выходил на лед в Москве в матчах «Приза Известий», трибуны всегда встречали его заслуженными аплодисментами.

Бобби Халл – человек с большой, открытой, по‑настоящему светлой душой. Всегда с удовольствием смотрю на наши совместные фото, вспоминаю, как мы играли друг против друга.

В 1974‑м это были восемь матчей Суперсерии СССР – , потом ЦСКА и наша сборная не раз играли против команд Халла в Виннипеге.

Мы много общались и в Чикаго – городе, где Бобби провел блестящую клубную карьеру. Я очень хорошо отношусь к Халлу, и его имя вызывает только добрые воспоминания. Светлая ему память», – сказал президент .