Владислав Третьяк: «Халл хорошо относился к советским игрокам. Неудивительно, что наши болельщики из канадцев больше всего любили именно Бобби»

Теги ФХР Владислав Третьяк Сборная Канады по хоккею НХЛ сборная СССР Бобби Халл Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк выразил соболезнования родным и близким Бобби Халла.

Член Зала хоккейной славы умер в возрасте 84 лет.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Бобби Халла, а также всему хоккейному миру.

От нас ушел легендарный игрок, который был одновременно и великим спортсменом, и замечательным человеком. Очень радушный, светлый, приятный в общении человек.

Среди канадских хоккеистов своего поколения именно Бобби Халл был главным джентльменом. Никогда не нарушал правил, никогда не удалялся, никогда не играл грубо против нашей сборной.

Хорошо относился к советским игрокам, уважал всех, а с некоторыми даже дружил. Неудивительно, что и наши болельщики в те годы из всех канадцев больше всего любили именно Халла. Когда он выходил на лед в Москве в матчах «Приза Известий», трибуны всегда встречали его заслуженными аплодисментами.

Бобби Халл – человек с большой, открытой, по‑настоящему светлой душой. Всегда с удовольствием смотрю на наши совместные фото, вспоминаю, как мы играли друг против друга.

В 1974‑м это были восемь матчей Суперсерии СССР – Канада, потом ЦСКА и наша сборная не раз играли против команд Халла в Виннипеге.

Мы много общались и в Чикаго – городе, где Бобби провел блестящую клубную карьеру. Я очень хорошо отношусь к Халлу, и его имя вызывает только добрые воспоминания. Светлая ему память», – сказал президент ФХР.

2 комментария

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j_jms
Скорей за игру, чем за доброе отношение, но для меня конечно Канадец номер один, и в те времена, да и потом таких не видел.
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MosesPray
Хоккей вообще одна из немногих сфер, где мы в целом уважительно друг к другу относимся
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