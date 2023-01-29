Мичков о «Сириусе»: «Центр очень сильно развивается. Здесь создают еще больше условий для роста молодых игроков»

Теги СКА КХЛ Сочи детский хоккей Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков рассказал об образовательном центре «Сириус» в Сочи. 

– Как изменения в «Сириусе» за время, что вы у нас не были?

– «Сириус» очень сильно развивается. Только что я видел здесь и футбольное поле, и баскетбольную площадку, которых в мое время не было. «Сириус» движется вперед, и меня это сильно радует. Здесь создают еще больше условий для молодых игроков, чтобы они росли и прогрессировали.

– Вы участвовали в шести образовательных программах «Сириуса». Какие технологии и методики вам запомнились?

– Все запомнилось, все в «Сириусе» я вспоминаю только с положительной стороны. Здесь было много побед и поражений, но именно это делало меня сильнее и помогало совершенствоваться.

– Что в хоккее самое главное, кроме результата? Чему он учит?

– Дисциплине. «Сириус» – это хороший пример того, как должен себя в первую очередь вести человек. Не хоккеист, а именно человек. Центр с самого детства учит быть дисциплинированным. Это очень помогает в хоккее, – сказал форвард «Сочи». 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Realist2022
А стоимость тренировок, формы, аренды льда какая? А подкаты сколько там стоить будут?
Может ли среднестатистический сочинец со средней по Сочи зарплате позволить себе финансово отдать ребёнка в "Сириус"? Вот на эти вопросы Мичков почему-то не ответил
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий