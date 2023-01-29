Мичков об учебе: «Это важная часть каждого человека, без нее ты никто. Поэтому учиться все-таки стоит»

заявил, что считает учебу очень важной для спортсменов.

– Назовите три слова, с которыми у вас ассоциируется «Сириус».

– «Сириус» ассоциируется с учебой. Она очень сильно запомнилась, потому что не нравилась почти всем хоккеистам. Учеба требует усидчивости, здесь нужна выдержка, а не у всех игроков она есть. Но, безусловно, учеба – это важная часть каждого человека, без нее ты никто. Поэтому учиться все-таки стоит.

Вторая ассоциация – это, безусловно, хоккей. В Центре нас очень хорошо развивали, мне всегда нравились тесты на льду. Если бы сейчас была возможность, я бы еще раз сюда вернулся и всем рассказал, что тут очень здорово и классно. Это то место, куда действительно тянет. И третье – здесь вкусно кормят.

– Какие личные качества помогли вам выйти на профессиональный уровень?

– Думаю, это мой характер. Я никогда не любил проигрывать, во всех видах спорта, не только в хоккее, но и в теннисе, шахматах, футболе, волейболе, баскетболе – нигде.

Именно эта неуступчивость и стремление побеждать двигали меня вперед и сделали тем, кем я сегодня являюсь, – сказал форвард « » и один из фаворитов драфта НХЛ-2023.