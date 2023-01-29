Роман Ротенберг: «Разные тренеры называли Кузьменко худшим, пытались из СКА выгнать. Я этого не допустил»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил уровень форварда «Ванкувера» Андрея Кузьменко.

– Вы ждали, что так ярко дебютирует в НХЛ? На днях он подписал новый контракт с « ».

– Мы с ним на связи. Обсуждали летом, какой клуб НХЛ лучше выбрать, когда перед Андреем стоял такой вопрос. Он спросил совет, я высказал мнение.

Считаю, что Кузьменко сделал правильно, выбрав «Ванкувер». Там у него сильные партнеры, и в «Кэнакс» ему дают все шансы проявить себя, не обделяют игровым временем, выпускают в большинстве. Это фактор доверия.

А сам Андрей – молодец, он принял этот вызов. И доказывает на льду всем своим злопыхателям, что он умеет играть, что он не слабый нападающий… Вы же помните все те слова. Это длилось годами! Разные тренеры говорили, что Кузьменко – худший игрок. Его пытались из СКА выгнать…

– Даже так?

– Я не буду называть фамилии, какие тренеры. Но несколько раз они пытались от Кузьменко избавиться. Конечно, я этого не допустил.

Да, они предъявляли претензии к определенным моментам. Но с этими игроками нужно работать. Если возникают пробелы по действиям в обороне – работайте, исправляйте. В этом и есть смысл тренерской профессии.

Хоккеистов нужно развивать, а не говорить: вот, он не умеет действовать в защите, поэтому давайте завтра выставим его за дверь. И возьмем игрока, который не умеет играть в атаке, зато в обороне он действует надежно. Это неправильный подход.

А так за Кузьменко мы следим, желаем ему удачи в «Ванкувере». Но мы больше сконцентрированы на делах СКА. У нас в клубе есть ребята, которые играют не хуже, чем Кузьменко, Марченко и другие хоккеисты, которые выступают в , – сказал Ротенберг.