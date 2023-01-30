Бедард забил в 9-м матче WHL подряд и продлил результативную серию до 33 игр

Теги драфт НХЛ Западная хоккейная лига Реджайна Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард продлил результативную серию до 33 игр.

17-летний нападающий «Реджайны» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги против «Тайгерс» (4:6) и был признан второй звездой.

Канадец продлил голевую серию до девяти игр. На этом отрезке он забил 20 голов. 

Всего Бедард, один из фаворитов драфта НХЛ-2023, записал на свой счет 85 (42+43) баллов в 34 матчах сезона в Западной хоккейной лиге.

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1 комментарий

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corazón blanco
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