Бедард забил в 9-м матче WHL подряд и продлил результативную серию до 33 игр

продлил результативную серию до 33 игр.

17-летний нападающий «Реджайны» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги против «Тайгерс» (4:6) и был признан второй звездой.

Канадец продлил голевую серию до девяти игр. На этом отрезке он забил 20 голов.

Всего Бедард, один из фаворитов драфта НХЛ-2023, записал на свой счет 85 (42+43) баллов в 34 матчах сезона в Западной хоккейной лиге.