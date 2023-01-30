17-летний форвард СКА Демидов о КХЛ: «Еще годок и буду готов играть на этом уровне. Надо все делать быстрее и окрепнуть»

Форвард системы СКА Иван Демидов сказал, что будет готов к уровню КХЛ через год.

17-летний нападающий провел 2 игры в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

В составе «СКА‑1946» и «СКА-Варягов» он набрал 50 (16+34) очков в 34 играх и входит в тройку лучших бомбардиров Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

– Что вам нужно, чтобы закрепиться в КХЛ, стать настоящим членом команды?

– Добавлять во всем, все надо делать быстрее. А еще - окрепнуть. Думаю, еще годок и все будет нормально, буду готов играть на этом уровне.

– Вы в 16 лет сумели попасть на Матч звезд КХЛ в Челябинске. Насколько это для вас важное событие?

– Было очень приятно. Ведь Матч звезд прошел еще и в мой день рождения. Это просто море эмоций! – сказал Демидов.