17-летний форвард СКА Демидов: «Прочитал книгу Кобе Брайанта, много видео про него посмотрел, вдохновился. Беру с него пример»

Теги СКА Кобе Брайант КХЛ СКА-1946 Матч ТВ Иван Демидов Хоккей

17-летний форвард системы СКА Иван Демидов сообщил, что берет пример с Кобе Брайанта.

– Знаем, что вы фанат тренировок. Только о хоккее и думаете или есть какая-то жизнь помимо спорта?

– Наверное, все же первое. В начале этого сезона я прочитал книгу знаменитого баскетболиста Кобе Брайанта, еще много видео про него посмотрел и как-то вдохновился.

Очень понравился его подход к жизни и спорту, его ментальность. Это дорогого стоит. Беру с него пример, – сказал хоккеист.

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1 комментарий

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Tim Timson
Лишь бы с горничной в отеле не начал. Ибо Кобе то все равно не стать)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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