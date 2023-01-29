17-летний форвард СКА Демидов: «Прочитал книгу Кобе Брайанта, много видео про него посмотрел, вдохновился. Беру с него пример»
17-летний форвард системы СКА Иван Демидов сообщил, что берет пример с Кобе Брайанта.
– Знаем, что вы фанат тренировок. Только о хоккее и думаете или есть какая-то жизнь помимо спорта?
– Наверное, все же первое. В начале этого сезона я прочитал книгу знаменитого баскетболиста Кобе Брайанта, еще много видео про него посмотрел и как-то вдохновился.
Очень понравился его подход к жизни и спорту, его ментальность. Это дорогого стоит. Беру с него пример, – сказал хоккеист.
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