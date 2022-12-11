17-летний форвард системы СКА Демидов о Фонбет Матче Звезд КХЛ: «Побывал в раю. Это праздник хоккея, очень понравилось!»

поделился впечатлениями от Фонбет Матча Звезд КХЛ.

17-летний форвард системы СКА сделал хет-трик и реализовал решающий буллит в матче за 3-е место между дивизионами Тарасова и Чернышева (11:10 Б).

«Родителям скажу, что побывал в раю – это просто праздник хоккея, очень понравилось!

Еще перед игрой главный тренер сказал, что попробуем снять вратаря. На буллитах хотел сделать что-то прикольное, но первый бросок не получилось реализовать. Потом решил «дать простака», нельзя было подводить команду (смеется).

Дали второй шанс, реализовал его», – сказал нападающий системы СКА и дивизиона Тарасова.

17-летний форвард системы СКА Демидов принес дивизиону Тарасова 3-е место на Фонбет Матче Звезд КХЛ – хет-трик и победный буллит