17-летний Демидов о дебюте за СКА в КХЛ: «Ротенберг похвалил, сказал: «Молодчик». Но отметил, что надо поработать над мощью»

Теги СКА КХЛ МХЛ СКА-1946 Роман Ротенберг Матч ТВ СКА-Варяги Иван Демидов Хоккей

17-летний форвард системы СКА Иван Демидов рассказал о своем дебюте в КХЛ. 

Нападающий провел 2 игры в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

В составе «СКА‑1946» и «СКА-Варягов» он набрал 50 (16+34) очков в 34 играх и входит в тройку лучших бомбардиров Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

– Трясло перед дебютом в КХЛ?

– Конечно, трясло. Думаю, что любой человек будет нервничать, когда его в 16 лет вызывают на матч КХЛ. Но уже после первой смены я почувствовал себя нормально и продолжал играть.

– Что вам сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг?

– Посоветовал больше бросать. После матча похвалил, сказал: «Молодчик, хорошо включился в игру». Но отметил, что мне надо поработать над мощью и физической силой, – сказал Демидов. 

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5 комментариев

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Серый
Будь как Александр Свитолин! - посоветовал гений.
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Ramzez II
Клоун, а не тренер. Сравнивает физику 17-летнего и взрослого. Надо же быть таким не далёким))))
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йозе марино
Ответ okkervil
Ну кто первый откликнется на новость о СКА? Ясно дело, болельщик СЮ.
Ну у какого клуба будут фарм клубы для обкатки десяти составов для себя, конечно у ске и их "прекрасные" болельщики которые везде суют свой нос)
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okkervil
Ответ йозе марино
Ноги дожны быть как Сен Луи и всё такое))
Ну кто первый откликнется на новость о СКА? Ясно дело, болельщик СЮ.
+1
-7
-6
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йозе марино
Ноги дожны быть как Сен Луи и всё такое))
+10
-1
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