17-летний Демидов о дебюте за СКА в КХЛ: «Ротенберг похвалил, сказал: «Молодчик». Но отметил, что надо поработать над мощью»
17-летний форвард системы СКА Иван Демидов рассказал о своем дебюте в КХЛ.
Нападающий провел 2 игры в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.
В составе «СКА‑1946» и «СКА-Варягов» он набрал 50 (16+34) очков в 34 играх и входит в тройку лучших бомбардиров Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.
– Трясло перед дебютом в КХЛ?
– Конечно, трясло. Думаю, что любой человек будет нервничать, когда его в 16 лет вызывают на матч КХЛ. Но уже после первой смены я почувствовал себя нормально и продолжал играть.
– Что вам сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг?
– Посоветовал больше бросать. После матча похвалил, сказал: «Молодчик, хорошо включился в игру». Но отметил, что мне надо поработать над мощью и физической силой, – сказал Демидов.
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