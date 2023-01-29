17-летний Демидов о дебюте за СКА в КХЛ: «Ротенберг похвалил, сказал: «Молодчик». Но отметил, что надо поработать над мощью»

17-летний форвард системы СКА Иван Демидов рассказал о своем дебюте в КХЛ.

Нападающий провел 2 игры в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

В составе «СКА‑1946» и «СКА-Варягов» он набрал 50 (16+34) очков в 34 играх и входит в тройку лучших бомбардиров Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

– Трясло перед дебютом в КХЛ?

– Конечно, трясло. Думаю, что любой человек будет нервничать, когда его в 16 лет вызывают на матч КХЛ. Но уже после первой смены я почувствовал себя нормально и продолжал играть.

– Что вам сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг?

– Посоветовал больше бросать. После матча похвалил, сказал: «Молодчик, хорошо включился в игру». Но отметил, что мне надо поработать над мощью и физической силой, – сказал Демидов.