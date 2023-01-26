Алексей Жамнов: «Овечкин делает работу вопреки всему, никакой политики. Он объединяет людей. Болельщики на трибунах в джерси Саши – это говорит о многом»

Теги Сборная России по хоккею болельщики Вашингтон Алексей Жамнов Александр Овечкин НХЛ Политика Р-Спорт Хоккей

Алексей Жамнов считает, что Александр Овечкин объединяет людей.

«Знаете, болельщики на трибунах в джерси Саши – это говорит о многом, конечно, он объединяет людей. Как недавно [Кирилл] Марченко сказал, что каждый второй в Вашингтоне прекрасно знает Овечкина.

Поэтому как спортсмен Александр делает работу вопреки всему, никакой политики. Он пример того, как нужно действовать в ситуации, в том числе и политической», – сказал главный тренер сборной России по хоккею.

Марченко об игре против Овечкина в Вашингтоне: «Там все сидят в его майках. Это завораживает. Когда объявляют стартовые звенья, арена взрывается»

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12 комментариев

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Under
Ответ D-eisler@yandex.ru
это его выбор! Какие вопросы?
Мне не нравится его выбор.
Мне нельзя об этом говорить?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
D-eisler@yandex.ru
Ответ Суворов Антон
А какая позиция у Овечкина? Уважаемый не смешите! Где Овечкин поддержал В.В. Путина после февраля 2022? Где Овечкин поддержал СВО? Без обид, но пересмотрите свои взгляды на действительность.. Овечкин = Приспособленец!
Это его выбор. В чем проблема?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Суворов Антон
Ответ D-eisler@yandex.ru
когда я наблюдаю как горит у либералов по Отношению к позиции Овечкина, возникает вопрос. Либералы - они за демократию. Демократия это свобода выбора. Ови сделал свой выбор, почему тогда его поливают помоями за его полит. позицию. ?)
А какая позиция у Овечкина?

Уважаемый не смешите!

Где Овечкин поддержал В.В. Путина после февраля 2022? Где Овечкин поддержал СВО?

Без обид, но пересмотрите свои взгляды на действительность..

Овечкин = Приспособленец!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lezhik
Ответ D-eisler@yandex.ru
когда я наблюдаю как горит у либералов по Отношению к позиции Овечкина, возникает вопрос. Либералы - они за демократию. Демократия это свобода выбора. Ови сделал свой выбор, почему тогда его поливают помоями за его полит. позицию. ?)
А с чего вы взяли, что при демократии ты должен уважать чужой выбор? Демократия - это про то, что тебя по закону не преследуют за твою позицию. Относится же к ней люди могут как им угодно.
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Splin
Ответ D-eisler@yandex.ru
когда я наблюдаю как горит у либералов по Отношению к позиции Овечкина, возникает вопрос. Либералы - они за демократию. Демократия это свобода выбора. Ови сделал свой выбор, почему тогда его поливают помоями за его полит. позицию. ?)
Свобода выбора🤣ну вы наивный конечно
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
D-eisler@yandex.ru
Ответ Under
Потому что он выбрал скажем так ни разу не демократичного вождя, скорее наоборот.
это его выбор! Какие вопросы?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ D-eisler@yandex.ru
когда я наблюдаю как горит у либералов по Отношению к позиции Овечкина, возникает вопрос. Либералы - они за демократию. Демократия это свобода выбора. Ови сделал свой выбор, почему тогда его поливают помоями за его полит. позицию. ?)
Потому что он выбрал скажем так ни разу не демократичного вождя, скорее наоборот.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pink Floyd1276
Это говорит о том что каждый второй ни хрена не понимает в политике и нафиг им нужна.
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-1
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D-eisler@yandex.ru
когда я наблюдаю как горит у либералов по Отношению к позиции Овечкина, возникает вопрос. Либералы - они за демократию. Демократия это свобода выбора. Ови сделал свой выбор, почему тогда его поливают помоями за его полит. позицию. ?)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Red.Wings
Функции поставить минус новости все еще нет?
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-1
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
А может потому, что у Саши есть паспортик кое-какой!? Как вы думаете, какой он оставит, если потребуется выбрать? Я вот уверен на 100% какой!
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Maturmalai
Putin Team разве не детище Овечкина? Овечкин разве не был доверенным лицом Путина? Никакой политики - это явно не про Овечкина.
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