Алексей Жамнов: «Овечкин делает работу вопреки всему, никакой политики. Он объединяет людей. Болельщики на трибунах в джерси Саши – это говорит о многом»

считает, что объединяет людей.

«Знаете, болельщики на трибунах в джерси Саши – это говорит о многом, конечно, он объединяет людей. Как недавно [Кирилл] Марченко сказал, что каждый второй в Вашингтоне прекрасно знает Овечкина.

Поэтому как спортсмен Александр делает работу вопреки всему, никакой политики. Он пример того, как нужно действовать в ситуации, в том числе и политической», – сказал главный тренер сборной России по хоккею.

Марченко об игре против Овечкина в Вашингтоне: «Там все сидят в его майках. Это завораживает. Когда объявляют стартовые звенья, арена взрывается»