Алексей Жамнов: «Овечкин делает работу вопреки всему, никакой политики. Он объединяет людей. Болельщики на трибунах в джерси Саши – это говорит о многом»
Алексей Жамнов считает, что Александр Овечкин объединяет людей.
«Знаете, болельщики на трибунах в джерси Саши – это говорит о многом, конечно, он объединяет людей. Как недавно [Кирилл] Марченко сказал, что каждый второй в Вашингтоне прекрасно знает Овечкина.
Поэтому как спортсмен Александр делает работу вопреки всему, никакой политики. Он пример того, как нужно действовать в ситуации, в том числе и политической», – сказал главный тренер сборной России по хоккею.
Марченко об игре против Овечкина в Вашингтоне: «Там все сидят в его майках. Это завораживает. Когда объявляют стартовые звенья, арена взрывается»
Мне нельзя об этом говорить?
Уважаемый не смешите!
Где Овечкин поддержал В.В. Путина после февраля 2022? Где Овечкин поддержал СВО?
Без обид, но пересмотрите свои взгляды на действительность..
Овечкин = Приспособленец!