Кожевников об Овечкине: «Русская машина. Бросок у него сумасшедший. Остановить его просто невозможно»

считает, что к очень хорошо относятся за океаном.

– Не думаю, что Овечкин реагирует на разговоры о политике или хейт, потому что в к нему прекрасно относятся. Это журналисты только лезут в политику и обсуждают его, а там больше хоккея. К нему отличное отношение за океаном. Если бы было по-другому, давно бы уже что-то нашли против него.

– Почему Овечкин так часто остается один с шайбой и получает возможность для броска, хотя о его сильных сторонах хорошо известно защитникам?

– Овечкин ловит защитников на перемещении. Если броситься на него, то откроются его партнеры, а там очень хорошее звено, в котором каждый может забить. Поэтому Овечкин и остается один в своем офисе.

И, конечно, бросок у него сумасшедший. Это самое главное. Остановить его просто невозможно. Это русская машина, – заявил двукратный олимпийский чемпион.