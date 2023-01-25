Кожевников об Овечкине: «Русская машина. Бросок у него сумасшедший. Остановить его просто невозможно»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Политика Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников считает, что к Александру Овечкину очень хорошо относятся за океаном.

– Не думаю, что Овечкин реагирует на разговоры о политике или хейт, потому что в НХЛ к нему прекрасно относятся. Это журналисты только лезут в политику и обсуждают его, а там больше хоккея. К нему отличное отношение за океаном. Если бы было по-другому, давно бы уже что-то нашли против него.

– Почему Овечкин так часто остается один с шайбой и получает возможность для броска, хотя о его сильных сторонах хорошо известно защитникам?

– Овечкин ловит защитников на перемещении. Если броситься на него, то откроются его партнеры, а там очень хорошее звено, в котором каждый может забить. Поэтому Овечкин и остается один в своем офисе.

И, конечно, бросок у него сумасшедший. Это самое главное. Остановить его просто невозможно. Это русская машина, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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Сергей Бакин
Ближе к пятнице проснулся
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кондаша42
останавливали на олимпиадах и ЧМ не один раз.
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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