Троц о победе «Вашингтона» в 2018-м: «Панарин попал в штангу, мы обыграли «Коламбус» во 2-м овертайме, и я сказал тренерам: «Теперь мы возьмем Кубок Стэнли». Я просто знал»

Теги Питтсбург Айлендерс Вашингтон Кубок Стэнли Коламбус Барри Троц Жак Лемэр НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Барри Троц поделился воспоминаниями о победе в Кубке Стэнли во главе «Вашингтона».

«Мы дважды проиграли в овертайме «Коламбусу» [в первом раунде в 2018 году], а затем победили в третьем матче во втором овертайме. Я зашел в тренерскую комнату и сказал: «Знаете что, парни? Теперь мы выиграем Кубок Стэнли!»

Это правда. И все тренеры посмотрели на меня так, будто я инопланетянин: «Успокойся, большой парень, мы выиграли только один матч».

За пару лет до этого, перед перерывом на Звездный уик-энд, я с семьей был на Багамах и встретил там Жака Лемэра. У «Вашингтона» была хорошая команда, но мы проиграли «Питтсбургу» два года подряд – и он оба раза в итоге выиграл трофей. Это было неприятно, психологически тяжело, потому что чувствовалось, что мы были рядом.

И вот на Багамах я встречаю Лемэра. Мы договорились выпить кофе, и я говорю ему: «У меня хорошая команда. Думаю, мы можем выиграть Кубок Стэнли. Но мне нужен решающий фактор. Ты брал трофей несколько раз. Есть ли что-то, что на самом деле помогло тебе победить?»

Он посмотрел на меня, подумал секунду и ответил: «Нам не пришлось играть с «Айлендерс». Нам никогда не удавалось обыграть «Айлендерс».

Я ожидал, что услышу что-то очень важное. А он фактически сказал мне, что нужна лишь капелька удачи.

И вот Панарин попадает в штангу, и мы выигрываем во втором овертайме. И я понимаю, я точно знаю, что мы выиграем Кубок Стэнли. Я почувствовал это. И после этого весь плей-офф я был очень спокоен. Я все это время знал, что мы победим. Даже в серии с «Тампой». Я был спокоен и просто знал», – сказал Троц.

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5 комментариев

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Саша Казенкинский
Ответ Bdv68
Ха. Тут 800000 знали. И бабы ихии. А это уже полтора миллиарда.
Что?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vel
Круто!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ni
Ну а как Овечкин попал в черенок клюшки Флери!
Удача важна.
+4
0
+4
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Bdv68
Ха.
Тут 800000 знали.
И бабы ихии. А это уже полтора миллиарда.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
КОНТЕНДЕР
Крутой плей-офф тогда был конечно
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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