Троц ждет прорыва от «Торонто»: «Мне нравится Марнер. Кучеров лидировал по доставке шайбы в глубину зоны в 2020 году. Когда звезды делают это, есть шанс на успех»

порассуждал о «Торонто» в контексте шансов команды добиться больших результатов.

«Никто не отдает должное «Торонто» за то, насколько хорошо они играют в обороне. Думаю, мы начинаем понимать это сейчас, но я видел это еще в прошлом сезоне.

Я увидел их самоотверженность в плей-офф. Звездные хоккеисты блокировали броски. Они стали чаще пачкать нос. Когда надо, игра упрощалась.

В 2019 году «Тампа» проиграла в первом раунде. никогда бы не играл через вброс шайбы в зону.

В 2020 году, когда « » выиграла Кубок Стэнли, Кучеров лидировал в плей-офф по доставлению шайбы в глубину [зоны], не важно, с владением шайбы или через вброс. Вот так игроки растут.

Они учатся. Они не просто говорят: «О, я делал это всю жизнь. Собираюсь продолжать это делать». Они говорят: «Это другой зверь, я должен обращаться с ним по-другому».

Вот что я видел у «Лифс» в прошлом сезоне. Мне нравится игра . Он первый в форчеке, первый в бэкчеке. Когда звезды делают это, то получаешь шанс на успех. В лиге очень много хоккеистов хороших. Уровень мастерства огромный.

Есть такие команды, как «Бостон» и «Тампа». Я говорю о конкуренции, « » учится у них. Они прорвутся. Это произойдет. Не знаю, произойдет ли это в этом сезоне, но это произойдет», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона».