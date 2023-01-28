Троц ждет прорыва от «Торонто»: «Мне нравится Марнер. Кучеров лидировал по доставке шайбы в глубину зоны в 2020 году. Когда звезды делают это, есть шанс на успех»

Теги Торонто Тампа-Бэй Барри Троц НХЛ Никита Кучеров Митч Марнер Хоккей

Барри Троц порассуждал о «Торонто» в контексте шансов команды добиться больших результатов.

«Никто не отдает должное «Торонто» за то, насколько хорошо они играют в обороне. Думаю, мы начинаем понимать это сейчас, но я видел это еще в прошлом сезоне.

Я увидел их самоотверженность в плей-офф. Звездные хоккеисты блокировали броски. Они стали чаще пачкать нос. Когда надо, игра упрощалась.

В 2019 году «Тампа» проиграла в первом раунде. Никита Кучеров никогда бы не играл через вброс шайбы в зону.

В 2020 году, когда «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, Кучеров лидировал в плей-офф по доставлению шайбы в глубину [зоны], не важно, с владением шайбы или через вброс. Вот так игроки растут.

Они учатся. Они не просто говорят: «О, я делал это всю жизнь. Собираюсь продолжать это делать». Они говорят: «Это другой зверь, я должен обращаться с ним по-другому».

Вот что я видел у «Лифс» в прошлом сезоне. Мне нравится игра Митча Марнера. Он первый в форчеке, первый в бэкчеке. Когда звезды делают это, то получаешь шанс на успех. В лиге очень много хоккеистов хороших. Уровень мастерства огромный.

Есть такие команды, как «Бостон» и «Тампа». Я говорю о конкуренции, «Торонто» учится у них. Они прорвутся. Это произойдет. Не знаю, произойдет ли это в этом сезоне, но это произойдет», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона».

11 комментариев

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ИваннИванов
Что касается 19-го года, то Кучеров там и сыграл-то две с половиной игры, набрав 2 очка. Минусы у него там из-за 3 шайб при снятом вратаре. Со входом в зону проблема возникла еще раньше, из-за обмена Наместникова. Миллер совсем в другой хоккей играл, если шайба до него доходила в зоне атаки он не искал пас, а бросал в гущу игроков противника. Половину предыдущего кубка Кучеров и Стэмкос провели борясь у бортов. Сейчас можно хоть Поинту отдать, а тогда проблема была громадной.
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ИваннИванов
Подозреваю, что Куч лидировал не из-за вбросов в зону...
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TimGI86
Ответ 37old
Это Гугл переводчик? Ничего не понял, но очень интересно...
В целом верно переведено, разве что «мастерство - это глупость»))
он по сути говорит о том, что звезды Торонто готовы меняться, как в свое время поменялся Никита Кучеров, и что сейчас можно наблюдать как Марнер прессингует игроков в зоне атаки (форчекинг) и возвращается назад в случае контратаки (бэкчекинг)
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Пухлый дядя Вася
В оригинале There’s a lot of good hockey players in this league right now. The skill is stupid. - "уровень игроков в лиге безумный".
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ubber
Ответ Данил Колпиков
А с Толей то что?
Видать плохо переводит Анатолий.
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Данил Колпиков
Ответ maks44
Толи перевод такой, толи Троц бухой.
А с Толей то что?
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ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
Троцкому больше не наливать
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Александр Рыбаков
Вроде всё просто понятно
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BuTaJIbKa
Мастерство - глупость?
Или всё-таки глупость - перевести всё автоматом и зафигачить на сайт? Авось, схавают
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maks44
Толи перевод такой, толи Троц бухой.
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37old
Это Гугл переводчик?
Ничего не понял, но очень интересно...
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