Троц ждет прорыва от «Торонто»: «Мне нравится Марнер. Кучеров лидировал по доставке шайбы в глубину зоны в 2020 году. Когда звезды делают это, есть шанс на успех»
Барри Троц порассуждал о «Торонто» в контексте шансов команды добиться больших результатов.
«Никто не отдает должное «Торонто» за то, насколько хорошо они играют в обороне. Думаю, мы начинаем понимать это сейчас, но я видел это еще в прошлом сезоне.
Я увидел их самоотверженность в плей-офф. Звездные хоккеисты блокировали броски. Они стали чаще пачкать нос. Когда надо, игра упрощалась.
В 2019 году «Тампа» проиграла в первом раунде. Никита Кучеров никогда бы не играл через вброс шайбы в зону.
В 2020 году, когда «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, Кучеров лидировал в плей-офф по доставлению шайбы в глубину [зоны], не важно, с владением шайбы или через вброс. Вот так игроки растут.
Они учатся. Они не просто говорят: «О, я делал это всю жизнь. Собираюсь продолжать это делать». Они говорят: «Это другой зверь, я должен обращаться с ним по-другому».
Вот что я видел у «Лифс» в прошлом сезоне. Мне нравится игра Митча Марнера. Он первый в форчеке, первый в бэкчеке. Когда звезды делают это, то получаешь шанс на успех. В лиге очень много хоккеистов хороших. Уровень мастерства огромный.
Есть такие команды, как «Бостон» и «Тампа». Я говорю о конкуренции, «Торонто» учится у них. Они прорвутся. Это произойдет. Не знаю, произойдет ли это в этом сезоне, но это произойдет», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона».
он по сути говорит о том, что звезды Торонто готовы меняться, как в свое время поменялся Никита Кучеров, и что сейчас можно наблюдать как Марнер прессингует игроков в зоне атаки (форчекинг) и возвращается назад в случае контратаки (бэкчекинг)
Или всё-таки глупость - перевести всё автоматом и зафигачить на сайт? Авось, схавают
Ничего не понял, но очень интересно...