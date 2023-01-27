Барри Троц: «Меня критиковали, когда я назвал Овечкина величайшим снайпером всех времен. Но он особенный»
Барри Троц поделился мнением о форварде Александре Овечкине.
Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894).
Троц возглавлял «Кэпиталс» с 2014 по 2018 год.
«Меня сильно критиковали, когда я сказал, что [Овечкин] является величайшим снайпером всех времен, когда я впервые туда попал. Я получил много критики к северу от границы.
Я также сказал, что считаю его самой физически сильной суперзвездой, которую я видел за долгое время. Даже более физически крепкой, чем Марк Мессье.
За это меня сильно критиковали. Но он особенный», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона».
Овечкин и гол №812: Семин на трибунах, ничья с Кросби, победный гипноз Кузнецова
Троц об Овечкине: «Назвал бы его величайшим снайпером всех времен. У него потрясающий бросок»
А про чашку - без базара
Ещё 15 сезонов может сыграть!
С сыновьями, как Горди Хоу!