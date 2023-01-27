Барри Троц: «Меня критиковали, когда я назвал Овечкина величайшим снайпером всех времен. Но он особенный»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Барри Троц НХЛ Марк Мессье Хоккей

Барри Троц поделился мнением о форварде Александре Овечкине.

Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

Троц возглавлял «Кэпиталс» с 2014 по 2018 год.

«Меня сильно критиковали, когда я сказал, что [Овечкин] является величайшим снайпером всех времен, когда я впервые туда попал. Я получил много критики к северу от границы.

Я также сказал, что считаю его самой физически сильной суперзвездой, которую я видел за долгое время. Даже более физически крепкой, чем Марк Мессье.

За это меня сильно критиковали. Но он особенный», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона».

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Троц об Овечкине: «Назвал бы его величайшим снайпером всех времен. У него потрясающий бросок»

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5 комментариев

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Jurijs isajevs
Барри Троц : " я получил много критики к северу от границы ", значит в Канаде. Умница Барри, интересно выразился, иносказательно. Он сказал, получается, в 2014-ом году ,что Ови является величайшим снайпером всех времён, и ...получил критику. А зря. Барри, оказывается, пророк.
+2
0
+2
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Пинающий Достоинства
Ответ Vinnipukh Vinni
Зато помог взять чашку. Наверняка Овечкин не против такого размена.
Не, там в последнем матче то ли не выпустил на пустые, то ли что-то,…
А про чашку - без базара
+1
0
+1
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Vinnipukh Vinni
Ответ Пинающий Достоинства
Не мог ему в последнем своём сезоне 50 выбить
Зато помог взять чашку. Наверняка Овечкин не против такого размена.
+13
0
+13
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Пинающий Достоинства
Не мог ему в последнем своём сезоне 50 выбить
0
0
0
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ni
Так и есть!
Ещё 15 сезонов может сыграть!
С сыновьями, как Горди Хоу!
+13
0
+13
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