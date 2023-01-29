Заварухин об 1:0 с «Локомотивом»: «Ребята выполнили установку на игру. Хорошая победа, едем дальше»

Теги Локомотив Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин высказался после матча против «Локомотива» (1:0).

«В начале матча отдали инициативу и сыграли от обороны. Мы хотели поиграть на контратаках – местами получалось, а местами – нет. Здорово, что во втором периоде забили хороший гол, где-то удалось поймать соперника на смене. В третьем периоде уже играли по заданию, ждали ошибок «Локомотива».

Спасибо ребятам, что выполнили установку на игру. Хорошая победа, едем дальше.

Что получилось во втором периоде? Мы больше владели шайбой, но самое главное – забили гол. Это нам очень помогло. Плюс он оказался победным в матче», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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1 комментарий

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heivani
Такое ощущение,что команды играли по одному заданию; не забивать,не пропускать,не удаляться.Выиграли,молодцы,но от игры неоднозначное впечатление осталось.Надеюсь,с ,,НХ,,увидим не такой прагматичный хоккей.
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