Леонтьев о 2:1 с «Автомобилистом»: «Матч плей-офф. Выдержали первый натиск, во втором периоде разыгрались, забили хороший гол»

Теги Нефтехимик Автомобилист КХЛ Олег Леонтьев Александр Судницин Илья Федотов Хоккей

Олег Леонтьев подвел итоги матча с «Автомобилистом» (2:1).

«Очередной трудный поединок, матч плей-офф. У соперника много мастеров, хороших опытных ребят, нам было непросто.

Выдержали первый натиск, создавали моменты, но без бросков. Во втором периоде разыгрались, забили хороший гол.

Поздравляю Сашу Судницина с сотой победой в КХЛ, здорово помогал, отработал, вся команда играла на результат.

Игра Ильи Федотова? Очень здорово начал в нашей команде, набирал очки в каждом матче, потом просадка была. Очень талантливый парень, надеюсь, будет у нас прогрессировать, порадуемся за него.

Была ли особая мотивация на этот матч? Конечно, мы тут проработали отличные сезоны, всегда с удовольствием сюда приезжаю, очень рад, что обыграли команду, в которой я когда-то работал», – сказал главный тренер «Нефтехимика».

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1 комментарий

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Виталий Желтоусов
Авто пора готовиться к плей-офф. А там только результат имеет главную роль.
Моменты нужно превращать в голы.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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