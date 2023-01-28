Плющев об «Автомобилисте»: «Очевидно одно: ошибки в учебно-тренировочном процессе. В игре нет надежности и настроения»

считает, что спад « » обусловлен тренерскими ошибками.

– В этом сезоне все лидеры Востока попадали под затяжные спады, но проблема Екатеринбурга в том, что кризис пришел во второй половине зимы, перед стартом плей-офф. Такая серия именно с командами Востока – тревожный сигнал накануне стартовых раундов.

– Почему «Автомобилист» вдруг остановился?

– Версии высказываются разные. Одни говорили, что команду вывели из тонуса четыре выходных дня перед Новым годом. Другие утверждали, что ее, наоборот, перегрузили.

Для меня очевидно одно: когда идет такой затяжной спад, сделаны ошибки в учебно-тренировочном процессе. «Автомобилист» неплохо укомплектован, но в игре нет надежности и нет настроения.

– Была критика решений тренеров по вратарской линии.

– В «Автомобилисте» есть опытный – вратарь с сильным характером и неплохой школой. Также должен был наигрываться молодой . Но тренеры решили сделать ставку на легионера – и, видимо, ошиблись.

В любом случае вратарская проблема – не главная. В плей-офф команда должна играть солидно, иметь какую-то базу. Как нынешний «Ак Барс», сумевший с приходом Зинэтулы Билялетдинова переломить свой сезон. В Екатеринбурге этой солидности нет, там сплошные качели. С такой игрой «Автомобилист» рискует стать первым кубковым разочарованием на Востоке, – сказал заслуженный тренер России.