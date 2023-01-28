Плющев об «Автомобилисте»: «Очевидно одно: ошибки в учебно-тренировочном процессе. В игре нет надежности и настроения»

Теги Автомобилист Николай Заварухин Владимир Плющев КХЛ Игорь Бобков Владимир Галкин Хоккей

Владимир Плющев считает, что спад «Автомобилиста» обусловлен тренерскими ошибками. 

– В этом сезоне все лидеры Востока попадали под затяжные спады, но проблема Екатеринбурга в том, что кризис пришел во второй половине зимы, перед стартом плей-офф. Такая серия именно с командами Востока – тревожный сигнал накануне стартовых раундов.

– Почему «Автомобилист» вдруг остановился?

– Версии высказываются разные. Одни говорили, что команду вывели из тонуса четыре выходных дня перед Новым годом. Другие утверждали, что ее, наоборот, перегрузили.

Для меня очевидно одно: когда идет такой затяжной спад, сделаны ошибки в учебно-тренировочном процессе. «Автомобилист» неплохо укомплектован, но в игре нет надежности и нет настроения. 

– Была критика решений тренеров по вратарской линии.

– В «Автомобилисте» есть опытный Бобков – вратарь с сильным характером и неплохой школой. Также должен был наигрываться молодой Галкин. Но тренеры решили сделать ставку на легионера – и, видимо, ошиблись.

В любом случае вратарская проблема – не главная. В плей-офф команда должна играть солидно, иметь какую-то базу. Как нынешний «Ак Барс», сумевший с приходом Зинэтулы Билялетдинова переломить свой сезон. В Екатеринбурге этой солидности нет, там сплошные качели. С такой игрой «Автомобилист» рискует стать первым кубковым разочарованием на Востоке, – сказал заслуженный тренер России. 

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5 комментариев

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Сибирский литовец
Поменялись с Сибирью игроками , тренерами , клюшками … вот и результат
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fregat96
Когда одна из сильнейших вратарских линий, по сезону превращается в тыкву, трубили все. Но непонятная твердолобость в версии "три равных, без первого, играют по очереди, во вратарской бригаде отличное настроение" и другая бредятина, привели к запоздалому решению. И кстати, скамейка потухла, по сравнению с началом сезона. То что парни играть умеют, видно.Косяки Васи команда исправляла в начале сезона легко, а косяки Гуркина теперь фатальны. Чистая психология. По последним Колиным интервью, видно, что он тоже подрастерянный.
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мик джагер
Не верят они в себя и тренера.
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Знатный стахановец
Соглашусь с В.Плющевым.
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mifdamir@icloud.com
Большинство болельщиков думают так же,к сожалению…
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