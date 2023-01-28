Кизимов о переходе в «Нефтехимик»: «Счастья были полные штаны – хотелось расти и развиваться дальше»

Форвард « » Семен Кизимов был рад переходу в нижнекамский клуб.

23-летний игрок, арендованный у « », набрал 7 (3+4) очков в 10 играх за новую команду.

«Прошлый сезон я полностью провел в ВХЛ. И до этого играл там, но тогда у меня были чуть другие роли – молодой игрок, который не был на первых ролях. А в прошлом сезоне в «Горняке» тренер поставил меня в первое звено, дал много игрового времени, место в большинстве. То есть, создал атмосферу, в которой я могу развиваться, и я стал по-другому смотреть на хоккей.

Поэтому, когда перешел в «Нефтехимик», почему-то чувствовал, что все будет хорошо. Наверное, даже был уверен в этом, потому что, играя в « », пережил много разных ситуаций на льду, дорос ментально до уровня , приобрел много опыта игры с мужиками.

Не знаю, откуда была такая уверенность. Обычно, когда приезжаешь в новую команду или в сборную, волнуешься, думаешь, получится или нет. А тут поиграл в плей-офф , был на лидирующих ролях в команде. Как-то в голове все сложилось, что психологически верил в себя, давно хотелось закрепиться в клубе КХЛ, стремился к этому. Плюс в «Нефтехимике» меня с первой же тренировки поставили в спецбригаду большинства, я почувствовал тренерское доверие. Был, конечно, немного в шоке по-хорошему (улыбается).

В один из последних дней перед дедлайном мне позвонил агент: «Возможно, ты перейдешь в «Нефтехимик». Через пару часов мне все подтвердили, счастья были полные штаны – хотелось расти и развиваться дальше, и я получил такую возможность. Наверное, сейчас ощущаю себя игроком основного состава, но это ничего не значит: каждый день надо доказывать и подтверждать свое место в заявке набранными очками или другой работой на благо команды», – сказал Кизимов.