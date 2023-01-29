Вячеслав Быков: «Политики слишком сильно влияют на управление спортом. Это делает спортсменов заложниками ситуации»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Быков МОК Политика ТАСС Хоккей

Вячеслав Быков считает, что политики слишком сильно влияют на управление спортом.

Экс-главный тренер сборной России прокомментировал заявление МОК о возможном возвращении российских спортсменов на соревнования.

«Политики сейчас слишком сильно влияют на управление спортом, это делает спортсменов заложниками ситуации. Но мы все равно должны защищать основополагающие принципы спорта, ограждать его от политики и давать нашим спортсменам возможность проявить себя на мировой арене.

К этому вопросу надо подходить гибко, наши спортсмены не виноваты в том, что международные спортивные функционеры выставили такие условия, я уверен, русские люди не будут судить их за решение поехать выступать на международные соревнования. Любовь к родине всегда будет в их сердцах, и своими высокими результатами они все равно будут прославлять свою страну, потому что всем будет понятно, что они являются российскими спортсменами, независимо от символики.

Конечно, люди могут сказать, что сейчас не время для спорта, но жизнь продолжается, и спорт должен оставаться ее частью. Я бы не хотел, чтобы наши спортсмены становились заложниками ситуации», – заявил бывший главный тренер сборной России по хоккею

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

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9 комментариев

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chto s licom?
Ответ icey_punk
Зависит от страны. Где-то спорт вне политики. Где-то спортсмены депутаты
Где спорт вне политики, расскажи подробнее с примерами или тебе лишь бы набросить, приплести "проклятую рашку"
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vlad_kuz
А то раньше не влияли...
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sed3009
А чего тогда эти спарцмены своими лозунгами на конертах в Лужниках или путинтимами лезут в политику? И при этом спорт вне политики? Так не бывает, ребят)
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Павел Мельников
Все правильно. Прекратите вешать на спортсменов спецсимволику и сгонять их на митинги, и тогда они перестанут быть заложниками этой ситуации.
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Deathspell Omega
Да влияют.
А кому вы нужны будете без господдержки?
Кто вам платит, тот вас и танцует...
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Boni
А они не люди что ли? На обычных людях всегда отражается и бывает так, что просто всё крахом... , а спортсмены как будто с другой планеты. Ну да, они же вне политики...
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Олег Кузнецов
И первый кто политизировал спорт был путин.
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icey_punk
Зависит от страны.
Где-то спорт вне политики. Где-то спортсмены депутаты
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Bashibuzuck
Полностью согласен. #нетполитикевспорте✊✊✊
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