Вячеслав Быков: «Политики слишком сильно влияют на управление спортом. Это делает спортсменов заложниками ситуации»

Вячеслав Быков считает, что политики слишком сильно влияют на управление спортом.

Экс-главный тренер сборной России прокомментировал заявление МОК о возможном возвращении российских спортсменов на соревнования.

«Политики сейчас слишком сильно влияют на управление спортом, это делает спортсменов заложниками ситуации. Но мы все равно должны защищать основополагающие принципы спорта, ограждать его от политики и давать нашим спортсменам возможность проявить себя на мировой арене.

К этому вопросу надо подходить гибко, наши спортсмены не виноваты в том, что международные спортивные функционеры выставили такие условия, я уверен, русские люди не будут судить их за решение поехать выступать на международные соревнования. Любовь к родине всегда будет в их сердцах, и своими высокими результатами они все равно будут прославлять свою страну, потому что всем будет понятно, что они являются российскими спортсменами, независимо от символики.

Конечно, люди могут сказать, что сейчас не время для спорта, но жизнь продолжается, и спорт должен оставаться ее частью. Я бы не хотел, чтобы наши спортсмены становились заложниками ситуации», – заявил бывший главный тренер сборной России по хоккею.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие