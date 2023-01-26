Быков о том, сможет ли Ротенберг со СКА выиграть Кубок Гагарина-2023: «Только плей-офф даст ответ. Не стоит забегать вперед»

высказался о том, сможет ли Роман Ротенберг выиграть -2023 со СКА.

«Я не сторонник бежать впереди паровоза и делать какие-либо прогнозы. Только главная фаза соревнований – плей-офф, даст нам ответ на вопрос, сможет ли со СКА выиграть в этом году Кубок Гагарина. Сейчас идет подготовка к дальнейшей фазе соревнований. Все клубы готовятся к плей-офф по своей программе, и поэтому не стоит забегать вперед.

Все команды ставят свои задачи. Оба армейских клуба хотят выиграть Кубок Гагарина и они знают, как и каким образом это достигается. И СКА, и ЦСКА являются серьезными и потенциальными претендентами на чемпионство в регулярном сезоне и на Кубок Гагарина.

Также другие клубы в КХЛ не стоят в сторонке, а тоже серьезно готовятся. Чемпионат получается интересным и интригующим, так как клубы сближаются по их спортивным потенциалам и амбициям, тем интереснее для болельщиков.

Надеюсь увидеть интересное, увлекающее и бескомпромиссное армейское дерби в этом плей-офф, как и в мою бытность, когда только седьмой матч определил победителя. У обоих команд сильный тренерский штаб и грамотные специалисты, что и делает их конкурентоспособными в этой кубковой гонке», – сказал бывший главный тренер СКА и .