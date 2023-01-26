Быков о том, сможет ли Ротенберг со СКА выиграть Кубок Гагарина-2023: «Только плей-офф даст ответ. Не стоит забегать вперед»

Теги ЦСКА СКА Вячеслав Быков КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Вячеслав Быков высказался о том, сможет ли Роман Ротенберг выиграть Кубок Гагарина-2023 со СКА.

«Я не сторонник бежать впереди паровоза и делать какие-либо прогнозы. Только главная фаза соревнований – плей-офф, даст нам ответ на вопрос, сможет ли Роман Ротенберг со СКА выиграть в этом году Кубок Гагарина. Сейчас идет подготовка к дальнейшей фазе соревнований. Все клубы готовятся к плей-офф по своей программе, и поэтому не стоит забегать вперед.

Все команды КХЛ ставят свои задачи. Оба армейских клуба хотят выиграть Кубок Гагарина и они знают, как и каким образом это достигается. И СКА, и ЦСКА являются серьезными и потенциальными претендентами на чемпионство в регулярном сезоне и на Кубок Гагарина.

Также другие клубы в КХЛ не стоят в сторонке, а тоже серьезно готовятся. Чемпионат получается интересным и интригующим, так как клубы сближаются по их спортивным потенциалам и амбициям, тем интереснее для болельщиков.

Надеюсь увидеть интересное, увлекающее и бескомпромиссное армейское дерби в этом плей-офф, как и в мою бытность, когда только седьмой матч определил победителя. У обоих команд сильный тренерский штаб и грамотные специалисты, что и делает их конкурентоспособными в этой кубковой гонке», – сказал бывший главный тренер СКА и ЦСКА.

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6 комментариев

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Сергей Вятич
Ответ Ruscello
"— В самом деле? — В самом деле, никто не знает, за что Марселас выкинул Тони в окно. Никто, кроме Марселаса и Тони. "
Через годы об этом можно будет рассказать, может и дождёмся отмашки. Хотя в правду все равно никто не поверит).
+3
0
+3
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Ruscello
Ответ Сергей Вятич
Ставшая одной из причин того, что даже победив он больше не захотел работать в лиге помимо того, что достаточно заработал и действительно захотел помочь семье.
"— В самом деле? — В самом деле, никто не знает, за что Марселас выкинул Тони в окно. Никто, кроме Марселаса и Тони. "
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Вятич
Ответ Ruscello
Та серия СКА-ЦСКА, с седьмым матчем- это СКАска на льду!
Ставшая одной из причин того, что даже победив он больше не захотел работать в лиге помимо того, что достаточно заработал и действительно захотел помочь семье.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Галкин
Яйца 🥚🥚в кулак 🤜и на пятак 🐽 , и то вряд-ли выйграют ...
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Ruscello
Та серия СКА-ЦСКА, с седьмым матчем- это СКАска на льду!
+1
-1
0
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Амфитрион
А он что, еще не выиграл? Разводят бюрократию, а ведь и так ясно что против мощных схем Романа никто не выстоит.
0
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