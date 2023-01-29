У Сорокина высочайший процент шатаутов в НХЛ с сезона-1943/44 – 12,8% матчей

установил уникальное достижение в НХЛ.

Вратарь « » отразил все 23 броска в матче с « » (2:0) и сделал 4-й шатаут в текущем чемпионате.

27-летний россиянин демонстрирует высочайший процент сухих игр в лиге с сезона-1943/44.

В 109 матчах в НХЛ в стартовом составе он сделал 14 шатаутов, то есть 12,8% матчей в старте у него сухие.

Это лучший показатель в НХЛ за 79 лет среди вратарей, не менее 100 раз выходивших в старте в .

У Доминика Гашека этот процент составлял 11,3 при 14-м шатауте в лиге, у – 11,8.

Подробная статистика Сорокина доступна здесь.