У Сорокина высочайший процент шатаутов в НХЛ с сезона-1943/44 – 12,8% матчей

Теги Айлендерс Детройт Доминик Гашек НХЛ рекорды Кен Драйден Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин установил уникальное достижение в НХЛ.

Вратарь «Айлендерс» отразил все 23 броска в матче с «Детройтом» (2:0) и сделал 4-й шатаут в текущем чемпионате.

27-летний россиянин демонстрирует высочайший процент сухих игр в лиге с сезона-1943/44.

В 109 матчах в НХЛ в стартовом составе он сделал 14 шатаутов, то есть 12,8% матчей в старте у него сухие.

Это лучший показатель в НХЛ за 79 лет среди вратарей, не менее 100 раз выходивших в старте в НХЛ.

У Доминика Гашека этот процент составлял 11,3 при 14-м шатауте в лиге, у Кена Драйдена – 11,8.

Подробная статистика Сорокина доступна здесь.

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8 комментариев

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LOsP06GH
Ответ *MVP*
с какой защитой? вся защита осталась
Имеется ввиду что эта защита стала позволять соперникам слишком много чего, что при Тротце было недопустимо!
0
0
0
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Кенгурушка
Ответ Edwin Valero
лишь б что нибудь сморозить
Держи в курсе)
0
-2
-2
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Edwin Valero
Ответ Кенгурушка
Самая бесполезная статистика
лишь б что нибудь сморозить
+3
0
+3
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*MVP*
Ответ Фтемноте
Сорока конечно ТОПарь. С той защитой которая стала после ухода Барри, это прям впечатляет
с какой защитой? вся защита осталась
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фтемноте
Сорока конечно ТОПарь. С той защитой которая стала после ухода Барри, это прям впечатляет
+10
0
+10
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dzenga 1
вратарская школа России на уровне !!! Илюха молодчик!
+6
0
+6
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filippa
там федерация хоккея недостраны еще ни каких требований и протестов не высказывала?
0
-6
-6
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Кенгурушка
Комментарий скрыт
0
-10
-10
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