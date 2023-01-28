Сорокин с шатаутом против «Детройта» стал 3-й звездой дня в НХЛ

Илья Сорокин с шатаутом стал 3-й звездой дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард «Каролины» с 3 (2+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ). Чешский нападающий сделал дубль, забросив шайбы на 60-й и 61-й минутах.

Вторая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Далласом» (3:2 ОТ).

Третья звезда – вратарь « » с 4-м матчем на ноль в сезоне. Он отразил 23 броска в игре с «Детройтом» (2:0).