Сорокин с шатаутом против «Детройта» стал 3-й звездой дня в НХЛ
Илья Сорокин с шатаутом стал 3-й звездой дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Каролины» Мартин Нечас с 3 (2+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ). Чешский нападающий сделал дубль, забросив шайбы на 60-й и 61-й минутах.
Вторая звезда – форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз с 3 (2+1) очками в матче с «Далласом» (3:2 ОТ).
Третья звезда – вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин с 4-м матчем на ноль в сезоне. Он отразил 23 броска в игре с «Детройтом» (2:0).
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