Сорокин с шатаутом против «Детройта» стал 3-й звездой дня в НХЛ

Теги рейтинги Нью-Джерси Айлендерс Каролина НХЛ Илья Сорокин Мартин Нечас Джек Хьюз Хоккей

Илья Сорокин с шатаутом стал 3-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Каролины» Мартин Нечас с 3 (2+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ). Чешский нападающий сделал дубль, забросив шайбы на 60-й и 61-й минутах.

Вторая звезда – форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз с 3 (2+1) очками в матче с «Далласом» (3:2 ОТ). 

Третья звезда – вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин с 4-м матчем на ноль в сезоне. Он отразил 23 броска в игре с «Детройтом» (2:0). 

2 комментария

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Иван Павлов
Нечас хорош, после слабой игры в прошлом сезоне взялся за ум.
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TR31HK
Поздравляем!!!! Молодец Илья)))) Вратарь прекрасный, играет замечательно, желаем психологической устойчивости!!! У вратарей это важнейший компонент успешной Стабильной игры...
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