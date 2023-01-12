Новый стадион в Новосибирске получит название «Сибирь-Арена». Запланировано проведение финала первенства ЮХЛ

Новый хоккейный стадион в Новосибирске получит название «Сибирь-Арена».

Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов и директор эксплуатирующей организации ГАУ НСО «Арена» Павел Морозов провели инспекционный обход многофункциональной ледовой арены.

«Акт ввода получен и сейчас важный процесс для нас, для спортсменов и для эксплуатирующей организации – приемка всех помещений. Каждое помещение имеет свою специфику – будь то спортивное, технологическое или предназначенное для зрителей, поэтому вместе со строителями обходим и детально смотрим каждый метр», – сказал Ахапов.

«Проект многофункциональной ледовой арены создан с учетом современных стандартов КХЛ. За счет особых настроек светового оборудования и расположения сидений, ледовый стадион просматривается с любого из 10,5 тысяч посадочных мест. Всего за четыре часа ледовая арена может быть трансформирована под проведение крупных концертов и праздничных программ. Министр Сергей Ахапов подчеркнул, что открытие объекта – знаковое событие, поэтому будет сформирована интересная программа с новосибирским хоккейным клубом.

Кроме этого, на ближайшее время запланировано одно из ключевых для российского юниорского спорта хоккейных мероприятий – финал первенства ЮХЛ», – сообщается на сайте правительства Новосибирской области.