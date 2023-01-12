Новый стадион в Новосибирске получит название «Сибирь-Арена». Запланировано проведение финала первенства ЮХЛ

Теги Сибирь КХЛ Ледовый дворец спорта "Сибирь" Хоккей

Новый хоккейный стадион в Новосибирске получит название «Сибирь-Арена».

Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов и директор эксплуатирующей организации ГАУ НСО «Арена» Павел Морозов провели инспекционный обход многофункциональной ледовой арены.

«Акт ввода получен и сейчас важный процесс для нас, для спортсменов и для эксплуатирующей организации – приемка всех помещений. Каждое помещение имеет свою специфику – будь то спортивное, технологическое или предназначенное для зрителей, поэтому вместе со строителями обходим и детально смотрим каждый метр», – сказал Ахапов.

«Проект многофункциональной ледовой арены создан с учетом современных стандартов КХЛ. За счет особых настроек светового оборудования и расположения сидений, ледовый стадион просматривается с любого из 10,5 тысяч посадочных мест. Всего за четыре часа ледовая арена может быть трансформирована под проведение крупных концертов и праздничных программ.    Министр Сергей Ахапов подчеркнул, что открытие объекта – знаковое событие, поэтому будет сформирована интересная программа с новосибирским хоккейным клубом.

Кроме этого, на ближайшее время запланировано одно из ключевых для российского юниорского спорта хоккейных мероприятий – финал первенства ЮХЛ», – сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

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9 комментариев

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Александр Невский
Какой финал в Новосибирске там стройка замороженна .
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камф Камф
Ответ Ромарио Агро
Распил-Арена
В России любая большая стройка это распил,по вашей логике)))
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vlad_kuz
Пока не схожу туда на игру Сибири, не воспринимаю любые новости
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Ромарио Агро
Распил-Арена
как и любой другой проект, который строят на деньги налогоплательщиков
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HockeyMan
Ответ Tigris
По сравнению с Авангардом получилась весьма унылая арена + самое главное что между зрителями и коробкой огромное расстояние.
Где посмотреть фотки?
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Ромарио Агро
Распил-Арена
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Tigris
По сравнению с Авангардом получилась весьма унылая арена + самое главное что между зрителями и коробкой огромное расстояние.
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Vadoniy
А её построили уже??? А где посмотреть можно фотки/видео?
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HockeyMan
Очень плохо освещается новая арена. После приемки, не мог найти свежи фото ни внутри ни снаружи. Хоть бы в контакте завели аккаунт или в инсте что то выкладывали
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