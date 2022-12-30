Новая ледовая арена в Новосибирске введена в эксплуатацию. Все работы завершены

Ледовая арена в Новосибирске получила акт ввода в эксплуатацию.

«Сегодня, в канун Нового года, чудесным подарком для жителей Новосибирской области стал ввод в эксплуатацию крупнейшего инфраструктурного объекта региона – ледовой арены!

Все строительно-монтажные работы на новом спортивном комплексе, способном одновременно вмещать более 10,5 тысяч зрителей, полностью завершены. Как и было предусмотрено графиком, разрешение на ввод получено в 2022 году.

Это знаковое событие для региона, совсем скоро новая арена откроет свои двери для всех любителей хоккея», – заявил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

начали строить в сентябре 2019 года в рамках подготовки Новосибирска к МЧМ-2023. Впоследствии турнир был перенесен из России в Канаду.

Изначально стоимость новой арены « » оценивалась в 10 миллиардов рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд.