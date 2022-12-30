Новая ледовая арена в Новосибирске введена в эксплуатацию. Все работы завершены

Теги Сибирь КХЛ Арена-Сибирь Хоккей

Ледовая арена в Новосибирске получила акт ввода в эксплуатацию.

«Сегодня, в канун Нового года, чудесным подарком для жителей Новосибирской области стал ввод в эксплуатацию крупнейшего инфраструктурного объекта региона – ледовой арены!

Все строительно-монтажные работы на новом спортивном комплексе, способном одновременно вмещать более 10,5 тысяч зрителей, полностью завершены. Как и было предусмотрено графиком, разрешение на ввод получено в 2022 году.

Это знаковое событие для региона, совсем скоро новая арена откроет свои двери для всех любителей хоккея», – заявил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Арену начали строить в сентябре 2019 года в рамках подготовки Новосибирска к МЧМ-2023. Впоследствии турнир был перенесен из России в Канаду.

Изначально стоимость новой арены «Сибири» оценивалась в 10 миллиардов рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд.

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10 комментариев

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Sibirachok
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Отличный конечно подарок Новосибирску, болельщикам и команде! С наступающим Новым годом всех, успехов и новых побед!❄️❄️❄️
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Михаил Богданов
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Ответ yulay
Ещё полгода будут доделывать, понятно же что сегодня приняли для галочки, чтобы угодить руководству
Реально работает!!!
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grek087
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Ответ igor nn
Поздравляю всех жителей Новосибирска. с потрясающей ареной,а всех сибиряков с Наступающим..с уважением от жителя европейской части России!
А можно вопрос? К чему уточнение, что именно житель Европейской части России поздравляет?
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Кеша
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Поздравляю новосибирцев с большим праздником ! Приятный подарок горожанам к Новому году . И пользуясь случаем поздравляю сибиряков с наступающим Новым годом ! Всех вам благ , здоровья , достатка в семье , чтобы всякие хвори , пандемии обходили вас стороной , чтобы команда ваша радовала вас ! Больше оптимизма , душевного равновесия, бодрости духа и удачи во всех начинаниях и делах ! Пусть исполнятся все ваши мечты!
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andre.788@mail.ru
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Соседи,поздравляю вас!🤩💪👍🤝
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Booligan
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Ответ Владислав Свидзинский
Успели к МЧМ 👌😁
К плей-офф, все матчи группового этапа проходят в Омске
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Марсель Объелся
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Наконец то больше не надо будет ездить в этот обветшалый ЛДС на окраину города. Наконец то она открылась
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yulay
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Ещё полгода будут доделывать, понятно же что сегодня приняли для галочки, чтобы угодить руководству
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Владислав Свидзинский
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Успели к МЧМ 👌😁
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igor nn
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Поздравляю всех жителей Новосибирска. с потрясающей ареной,а всех сибиряков с Наступающим..с уважением от жителя европейской части России!
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