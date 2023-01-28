Тамбиев о 5:4 с «Сибирью»: «Сумасшедший камбэк «Адмирала», ребята – настоящие мужики. Можно быть гордым за команду»

поделился мнением после победы над «Сибирью» (5:4 ОТ).

– Что тут говорить, немного эмоции сейчас подуспокоились. Сумасшедший камбэк, что сказать, воля к победе. Считаю, что вовремя перешли в три звена.

Ребята – настоящие мужики. Я так всегда аккуратен с этими словами, но такой матч дорогого стоит. Молодцы, конечно.

За этот матч можно быть гордым за команду, ребята не опустили руки, играли до конца. Праздник подарили болельщикам Владивостока, порадовали. Всех с победой, готовимся к следующему матчу.

– Довольны ли вы этим результатом по ходу этой мини-серии с «Сибирью»?

– Я очень доволен, что мы сегодня выиграли. Два очка в данной ситуации… Это же Восток. Вы видите же, что на Востоке творится. Все бьются, сражаются, выигрывают.

Всегда говорю, что ни на кого надеяться нельзя, только на самих себя. Взяли два очка – двигаемся дальше.

Сейчас поулыбаемся, через день следующая игра, будем готовиться, – сказал главный тренер» ».