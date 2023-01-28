«Адмирал» прервал серию из 5 поражений, обыграв «Сибирь» (5:4 ОТ). Клуб отыгрался с 2:4 в 3-м периоде

«Адмирал» прервал серию из 5 поражений, обыграв «Сибирь» (5:4 ОТ).

Команда под руководством одолела лидера Востока, сделав камбэк в третьем периоде.

После шайбы Александра Шарова на 48-й минуте счет стал 2:4.

После этого « » забросил 3 шайбы подряд – отличились Валерий Орехов (53-я минута), Данил Файзуллин (59-я) и (63-я).

Клуб из Владивостока занимает 7-е место в Восточной конференции с 63 очками в 56 играх. « » пока остается на первом с 73 баллами в 57 матчах.