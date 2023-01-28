Мартемьянов после 4:5 с «Адмиралом»: «Сибирь» везет 3 очка из Владивостока. Неплохой вариант, но хотелось бы большего»

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Андрей Мартемьянов высказался о поражении «Сибири» от «Адмирала» (4:5 ОТ). 

В первом матче во Владивостоке новосибирцы одержали победу со счетом 3:2 Б. 

– Нахватали ненужные удаления в начале матча, много сил отдали. Стойко оборонялись, вратарь держал постоянно. Второй период прошел под нашу диктовку. Где-то была самоуспокоенность, попытались сыграть по счету. Соперник очень сильно добавил агрессии в игре в атаке. Много бросков, которые мы не смогли блокировать, пропустили голы. Учитывая то, что везем три очка из Владивостока, это неплохой вариант, но хотелось бы большего.  

– Концовка похожа на предыдущий матч. Отмечали команде, что нужно внимательнее играть, чтобы не упустить преимущество?

– Конечно, я просил ребят сконцентрироваться. Много бросков совершают защитники, нужно их блокировать. Сегодня в обороне не так хорошо сыграли, как можем сыграть. 

– На концовку, может быть, не хватило сил?

– Сил было предостаточно. Всего второй матч тут играем, готовились к игре. Какая-то неуверенность в действиях игроков появилась, несколько раз шайбу не вывели из зоны. Элементарные технические ошибки, – сказал главный тренер «Сибири». 

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2 комментария

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АХИЛЕС
И вратари не поиогают
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АХИЛЕС
Дааа если попадёте на Адмирал или на Амур вылитите в первом раунде
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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