Мартемьянов после 4:5 с «Адмиралом»: «Сибирь» везет 3 очка из Владивостока. Неплохой вариант, но хотелось бы большего»

высказался о поражении «Сибири» от « » (4:5 ОТ).

В первом матче во Владивостоке новосибирцы одержали победу со счетом 3:2 Б.

– Нахватали ненужные удаления в начале матча, много сил отдали. Стойко оборонялись, вратарь держал постоянно. Второй период прошел под нашу диктовку. Где-то была самоуспокоенность, попытались сыграть по счету. Соперник очень сильно добавил агрессии в игре в атаке. Много бросков, которые мы не смогли блокировать, пропустили голы. Учитывая то, что везем три очка из Владивостока, это неплохой вариант, но хотелось бы большего.

– Концовка похожа на предыдущий матч. Отмечали команде, что нужно внимательнее играть, чтобы не упустить преимущество?

– Конечно, я просил ребят сконцентрироваться. Много бросков совершают защитники, нужно их блокировать. Сегодня в обороне не так хорошо сыграли, как можем сыграть.

– На концовку, может быть, не хватило сил?

– Сил было предостаточно. Всего второй матч тут играем, готовились к игре. Какая-то неуверенность в действиях игроков появилась, несколько раз шайбу не вывели из зоны. Элементарные технические ошибки, – сказал главный тренер « ».