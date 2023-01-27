Селюк сопоставил Ротенберга с Моуринью: «Рома не играл в хоккей, но всегда его любил. И что мы видим: возглавил СКА, и эта команда одна из сильнейших в России»

Дмитрий Селюк сравнил с Жозе Моуринью.

– Мнения о Моуринью самые противоположные: от проходимца до гения. Правда, я не понимаю, как проходимец мог выиграть больше двух десятков титулов. Не знаю, есть ли в истории футбола тренер, выигравший больше титулов, чем Моуринью.

– Да нет, какой проходимец?! Это даже обсуждать несерьезно. Человек добился огромных результатов. Другое дело, он не гнушается некоторыми не совсем корректными методами. Не только на футбольном поле, но и вне его.

Бытует мнение, что большим тренером может стать только тот, кто сам играл на высоком уровне.

– Раньше бытовало, сейчас уже нет.

– Как раз пример Моуринью это заблуждение опроверг. Он не играл в футбол на высоком уровне, но всем доказал, что прекрасно разбирается в футболе и стал очень хорошим тренером.

Главное любить то, чем занимаешься и отдаваться своему любимому делу полностью. Моуринью работал с великими тренерами в качестве переводчика и ассистента, многое у них почерпнул.

Рома Ротенберг не играл в хоккей, но всегда его любил. И что мы видим: возглавил СКА, и эта команда одна из сильнейших в России.

Возвращаясь к Моуринью, весь этот хейт в отношении него, это просто зависть. Человек в сильнейших лигах мира с разными клубами добился выдающихся результатов. О чем тут еще можно говорить?

– В чем величие и секрет Моуринью?

– Секрет Моуринью – в неутомимом желании побеждать, в желании постоянно совершенствоваться. Многих раздражает его большое эго, но именно это эго не дает ему опускаться ниже определенной, самой высокой планки, которую он сам для себя поставил, – сказал футбольный агент.

Ротенберг о тренерстве в СКА: «Моуринью начинал переводчиком у Фергюсона и стал очень успешным тренером. Я пытаюсь развиваться»