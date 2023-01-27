Селюк сопоставил Ротенберга с Моуринью: «Рома не играл в хоккей, но всегда его любил. И что мы видим: возглавил СКА, и эта команда одна из сильнейших в России»

Теги СКА Рома Жозе Моуринью серия А Италия Дмитрий Селюк КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Дмитрий Селюк сравнил Романа Ротенберга с Жозе Моуринью.

– Мнения о Моуринью самые противоположные: от проходимца до гения. Правда, я не понимаю, как проходимец мог выиграть больше двух десятков титулов. Не знаю, есть ли в истории футбола тренер, выигравший больше титулов, чем Моуринью.

– Да нет, какой проходимец?! Это даже обсуждать несерьезно. Человек добился огромных результатов. Другое дело, он не гнушается некоторыми не совсем корректными методами. Не только на футбольном поле, но и вне его.

Бытует мнение, что большим тренером может стать только тот, кто сам играл на высоком уровне.

– Раньше бытовало, сейчас уже нет.

– Как раз пример Моуринью это заблуждение опроверг. Он не играл в футбол на высоком уровне, но всем доказал, что прекрасно разбирается в футболе и стал очень хорошим тренером.

Главное любить то, чем занимаешься и отдаваться своему любимому делу полностью. Моуринью работал с великими тренерами в качестве переводчика и ассистента, многое у них почерпнул.

Рома Ротенберг не играл в хоккей, но всегда его любил. И что мы видим: возглавил СКА, и эта команда одна из сильнейших в России.

Возвращаясь к Моуринью, весь этот хейт в отношении него, это просто зависть. Человек в сильнейших лигах мира с разными клубами добился выдающихся результатов. О чем тут еще можно говорить?

– В чем величие и секрет Моуринью?

– Секрет Моуринью – в неутомимом желании побеждать, в желании постоянно совершенствоваться. Многих раздражает его большое эго, но именно это эго не дает ему опускаться ниже определенной, самой высокой планки, которую он сам для себя поставил, – сказал футбольный агент.

Ротенберг о тренерстве в СКА: «Моуринью начинал переводчиком у Фергюсона и стал очень успешным тренером. Я пытаюсь развиваться»

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43 комментария

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Сергей Спартакович
При этом Рома возглавил андердога.и в его штабе там всякие проходимцы,которых он тоже тянет на себе.как Афоне практикантов навязали.мороки Во,а деньги те же
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Дмитрий Матросов
Ответ Alexander Nikitin
Полное врать. Моуриньо играл в коубы высшего дивизиона чемпионата Португалии - по российским меркам это уровень московского Динамо или Краснодара - вполне высокий уровень. Это во-первых. Далее Диего Марадона - футболист от Бога - тренер никакой, Зидан же выиграл как тренер три лиги чемпионов подряд, так что те кто играл на высоком уровне не всегда нормальные тренеры. Кто-нибудь помнит игрока Арсена Венгера или Алекса Фергюссона. И, наконец, Моуриньо начинал не в Порту и Виктор Тихонов начинал не в ЦСКА, поэтому чтобы понять уровень нынешнего тренера СКА нужно перевести его скажем в Кунь Лунь. Будут там успехи можно дальше. А СКА такая команда она и без тренера лидер чемпионата, но тренер нужен в плей-офф, а там как раз у СКА давно успехов нет. Вот и посмотрим.
Ну и? Вывод то какой из всего вышеизложенного?
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Alexander Nikitin
Полное врать. Моуриньо играл в коубы высшего дивизиона чемпионата Португалии - по российским меркам это уровень московского Динамо или Краснодара - вполне высокий уровень. Это во-первых. Далее Диего Марадона - футболист от Бога - тренер никакой, Зидан же выиграл как тренер три лиги чемпионов подряд, так что те кто играл на высоком уровне не всегда нормальные тренеры. Кто-нибудь помнит игрока Арсена Венгера или Алекса Фергюссона. И, наконец, Моуриньо начинал не в Порту и Виктор Тихонов начинал не в ЦСКА, поэтому чтобы понять уровень нынешнего тренера СКА нужно перевести его скажем в Кунь Лунь. Будут там успехи можно дальше. А СКА такая команда она и без тренера лидер чемпионата, но тренер нужен в плей-офф, а там как раз у СКА давно успехов нет. Вот и посмотрим.
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Серикбай Абельдинов
Мания величия у безликого,недалёкого либо офигефшего Ромы, которому подпевают различные шестерки...
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Евгений Мешков
Ответ Matador
Мне кажется любого тренера поставь и СКА будет в числе лучших в КХЛ
там было немало тренеров, но КГ выиграли только Быков и Знарок. а меж тем, были и Брагин, и Кудашев, и Воробьев, и Назаров, и Ялонен, и Ржига.. Ротенберг, конечно, ничего не выиграл еще, но факты-то говорят, что далеко не любого..
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Zakal
Жозе моуринье проф футьолист с 100 матчей плбс в карьере
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yalyon
Ответ ВладимирНеПутин
С ресурсами СКА любого любителя хоккея с трибун можно взять и на место тренера поставить
Чё-то назаров не очень в ска смотрелся. Да и Кудашов с Воробьём регулярку не брали
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Дмитрий Матросов
На секундочку, что? Здесь Ротенберга сравнивают с МОУРИНЬО? ШТА ПРАИСХОДИТ? Ну серьёзно, братцы, как можно сравнивать совершенно не сопоставимых людей, как ментально, так и по уровню. Позорище, реально. Фетисов, Касатонов, Константинов, Ларионов, Быков, Каменский, Фёдоров, Могильный, Буре и т. д (заранее прошу прощения кого не включил этот список, но там реально много людей которые поднимали наше знамя, мы гордились ими, мы болели за них, мы знали их, мы верили в них.., а сейчас... Ротенберг?
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Nikita Oleynik
Ответ KSA1985
Всё верно. С таким подбором игроков, с такой длинной скамейкой, с талантливой молодёжью, сложно расчитывать на другой результат. Я тоже сомневаюсь, что Ротенбер смог бы повторить результаты того же Ларионова, Буцаева и даже Епанчинцева с Амуром. Вот как перепрыгнет этот рубеж, тогда и можно говорить о его тренерских качествах. А сейчас это похоже на хоккей для Р S
Но при этом все равно хорошо играют
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GerbertS
разве что на йозе марину
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muslim1978
Опять 25
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Matador
Мне кажется любого тренера поставь и СКА будет в числе лучших в КХЛ
+2
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Сергей Федечко
Справедливости ради, у Ромы всё же хватает ума не испортить команду и нанимать толковых менеджеров. Это ,конечно же, работа не тренера, но тем не менее.
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Svobodu Mne
А без ротенберга какая была?
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karlsson27
Да что там сравнивать с Йозе! Берите выше: Рома тренер уровня Эленио Эрреры либо Ринуса Михелса!
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Алексей Александрович
Урааа Селюк нашелся! Я думал его уже аборигены съели
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dmAnjuna
селюк российского хоккея
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БилльХансен
Ну да, до ротенберга СКА то прозябал
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RusselAlexAbrams
Аркадьевич не просто талантливый тренер, а еще и талантливый директор … ну просто человек-швейцарский нож. И швец и жнец и на дуде игрец)
Что ни друг президента из Питера - то просто кладезь талантов.
+7
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Люби Зенит Побольше Побед
Ответ pvh-82
Так же как и Зенита
Согласен, хоть Луческу, хоть Манчини.
+4
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Юрий Кечко
Ответ А.Э.РАСИМ
Сопоставлять Ротенберга с Моуриньо это как сопоставлять Санта Клауса с Комбаровым.
Роберто Карлоса
+6
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Recreated
Толстяк сравнивает жопу с пальцем! Моуриньо ващет играл в футбол, хоть и не в первой лиге, но играл, а этот чел просто решил повысить своё ЧСВ и потешить себя на досуге!
+6
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pvh-82
Ответ ВладимирНеПутин
С ресурсами СКА любого любителя хоккея с трибун можно взять и на место тренера поставить
Так же как и Зенита
+15
-6
+9
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Мистер_Жук
Шлифанул немного
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Ruscello
К сожалению, это просто лесть.

Никишин, кстати, не плох, ему бы тренера.
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