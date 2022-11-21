считает, что его слова о Жозе Моуринью могли помочь популяризации хоккея.

На пресс-конференции после первого матча в качестве главного тренера СКА Ротенберг оговорился, назвав португальца Жозе Моуринью Йозе Марино.

– Вы пошли в эту новую жизнь, разумеется, будут какие-то истории, как с Йозе. От этого никуда не деться. Вы, когда пришли на интервью к Губерниеву, достаточно спокойно об этом говорили. Вы какой-то барьер себе поставили, что вы на это не реагируете?

– Да я в принципе стараюсь не вестись на провокации. И игрокам своим говорю, что на провокации надо отвечать результатом, голами. Ну а провокации всегда будут разные.

Может быть, это сыграло на популяризацию хоккея.

– Как?

– Об этом все заговорили, – сказал главный тренер СКА.