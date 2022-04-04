Ротенберг о противостоянии с Федоровым как у Гвардиолы и Моуринью: «Большая честь, что сравниваете меня с такими тренерами. Много слежу и изучаю их работу»

Теги ЦСКА СКА Жозе Моуринью Сергей Федоров Пеп Гвардиола КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос про тренерское соперничество с Сергеем Федоровым.

СКА победил ЦСКА (2:1) во втором матче серии и сравнял счет в финале Западной конференции – 1-1.

– Противостояние Ротенберг – Федоров может стать чем-то вроде противостояния Пепа Гвардиолы и Жозе Моуринью?

– Большая честь, что сравниваете меня с такими тренерами. Много слежу и изучаю их работу.

Уважаю Сергея. Я моложе него, смотрел за его игрой, игрой Буре, вырос на этом. Игра покажет.

У нас в хоккее происходит много интересного. Новые идеи – это хорошо. Это развитие.

Работаем над развитием игроков в России, чтобы они побеждали на международном уровне, – сказал главный тренер СКА.

«Знаете, как Йозе Марино начинал? Был переводчиком Фергюсона». Это Ротенберг после первого матча: исковеркал имя Жозе и все перепутал

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