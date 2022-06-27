Ротенберг о меме «Йозе Марино»: «Это популяризует хоккей как пиар-ход. Моуринью можно называть по-разному: в испанском один вариант, в английском – по-другому»

объяснил, как реагирует на связанные с ним мемы.

На пресс-конференции после первого матча в качестве главного тренера Ротенберг оговорился, назвав португальца Жозе Моуринью Йозе Марино.

«Жозе Моуринью мы использовали как пример, что он был переводчиком и стал тренером.

Журналисты все это перевернули, но как пиар-ход это популяризует хоккей. Мы все люди. Нужно держать удар и допускать меньше ошибок в выражениях.

По-разному можно называть Моуринью. В испанском один вариант, в английском – по-другому», – сказал Ротенберг.