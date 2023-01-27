Козлов о 4:1 с «Северсталью»: «Салават» показал хороший хоккей. В первом периоде Ежов подтащил, хорошо сыграли защитники»
Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (4:1).
– Непростой матч. Знали, в каком положении «Северсталь», как они двигаются. В первом периоде хорошо сыграли защитники, Илья Ежов подтащил. Потом мы забили голы, шли на ворота. Показали хороший хоккей, важная победа.
– Почему начало второго периода не таким хорошим получилось?
– Второй период очень важен в том плане, чтобы не попадать на наложение смен. Мы пару раз неправильно сменились, играли немного уставшими. Но смогли прибавить.
– Насколько сложно настроить команду после эмоциональной игры с «Ак Барсом»?
– Много эмоций, сложно настроить себя. Ребята показали себя профессионалами, показали такой же хороший настрой.
– Есть настроение реванша перед игрой с «Нефтехимиком»?
– Про реванш не совсем правильно. Понимаете, для нас сейчас важна командная игра. Нижнекамск – хорошая команда, они за счет контратак обыграли «Автомобилист». Готовимся к битве.
– Можно сказать, что сейчас делаете больше акцент на активную игру и атаку?
– Сегодня был хороший прессинг и возврат в оборону. Отсюда пришел гол Пименова, например. Сыграли в обороне, убежали в контратаку и забили.
– Принципиально попасть в четверку на Востоке?
– Это важно, начать плей-офф дома, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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