Кулемин о лимите в КХЛ: «Сокращение может стать плюсом. Появится конкуренция для легионеров, будут выбирать лучших, а не просто заполнять места»

высказал мнение о сокращении лимита на легионеров в .

– Как относитесь к сокращению лимита на легионеров?

– Тяжело сказать. Думаю, сейчас есть небольшая проблема из-за того, что многие легионеры сами не едут в Россию. Тяжело найти хороших иностранцев.

Может быть, сокращение станет плюсом. Появится конкуренция для легионеров. Будут выбирать именно лучших, которые принесут пользу команде. А не просто брать легионеров, чтобы заполнить эти места.

– Вы играли в хороших командах КХЛ. Были легионеры, которые не соответствовали уровню?

– Такие попадаются. Бывает, берут легионеров, а через месяц-два стараются от них избавиться. Считаю, что это неправильно.

Если уж берете легионеров на эту позицию, то надо подходить к отбору щепетильно и выбирать тех, которые будут тащить команду.

– Добавление в КХЛ «Лады» не размажет качество хоккея и не сократит количество хороших матчей?

– В этом году мы видим, что хороших матчей очень много. Тем более больше игр проводим с принципиальными соперниками.

Думаю, это не особо повлияет. Появятся дополнительные места для молодых ребят, чтобы развиваться. Думаю, это пойдет только на пользу, – сказал нападающий « ».

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.