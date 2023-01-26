Кулемин о лимите в КХЛ: «Сокращение может стать плюсом. Появится конкуренция для легионеров, будут выбирать лучших, а не просто заполнять места»

Теги Салават Юлаев Николай Кулемин КХЛ лимит на легионеров Спорт-Экспресс Хоккей

Николай Кулемин высказал мнение о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

– Как относитесь к сокращению лимита на легионеров?

– Тяжело сказать. Думаю, сейчас есть небольшая проблема из-за того, что многие легионеры сами не едут в Россию. Тяжело найти хороших иностранцев.

Может быть, сокращение станет плюсом. Появится конкуренция для легионеров. Будут выбирать именно лучших, которые принесут пользу команде. А не просто брать легионеров, чтобы заполнить эти места.

– Вы играли в хороших командах КХЛ. Были легионеры, которые не соответствовали уровню?

– Такие попадаются. Бывает, берут легионеров, а через месяц-два стараются от них избавиться. Считаю, что это неправильно.

Если уж берете легионеров на эту позицию, то надо подходить к отбору щепетильно и выбирать тех, которые будут тащить команду.

– Добавление в КХЛ «Лады» не размажет качество хоккея и не сократит количество хороших матчей?

– В этом году мы видим, что хороших матчей очень много. Тем более больше игр проводим с принципиальными соперниками.

Думаю, это не особо повлияет. Появятся дополнительные места для молодых ребят, чтобы развиваться. Думаю, это пойдет только на пользу, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

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5 комментариев

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tromb3@icloud.com
Эксперт авторитетный.Конечно,зачем дешёвые иностранцы,сами можем пол сезона за 10 лет побегать,остальное время в развалочку или в лазарете ,и бабки нормуль получать.Эх Коля,такие надежды подвал.Лентяй.
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Раян Ханмурзин
Я против лимита,молодежь в Салавате и так пол команды и ничего конкурируют,а хороших хоккеистов мало,всё на счету,так почему в лигу не привезти ещё кого то для конкуренции,чтоб наши средняки нос не задирали и контракты себе не выбивали нереальные
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Mi4eL
Найди щас ещё легионера который поедет к нам в Россию
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ddt
Уже сейчас у половины игроков КХЛ реальный потолок играть в ВХЛ. Но они будут играть в КХЛ и контракты у них вырастут существенно
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Виталий Желтоусов
В данных условиях новый лимит выглядит нелепо.
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