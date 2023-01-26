Кулемин заявил, что у него была дыра в ноге: «Можно было небольшую вещь спрятать. Несколько неудачных операций, заражение – все затянулось»

рассказал о непростом этапе восстановления от травмы до перехода в «Салават Юлаев».

– Я был одним из пессимистов, когда вас приглашали в « » после длительной паузы. Вы были уверены в себе, что получится выйти на тот уровень, который сейчас показываете?

– Конечно. Последний сезон в « » был немного подорван из-за травмы. Большую часть чемпионата пропустил.

Тяжело было сразу набрать форму, когда идут игры. Летом появилось время подготовиться и начать новый сезон с новыми силами в Уфе.

– Почему вы не закончили карьеру? Вы же были на грани того, чтобы закончить, разве нет?

– Нет, я не был на грани того, чтобы закончить. Просто сделали несколько неудачных операций. Только в Германии после сезона провел полтора месяца, и мне смогли залечить травму.

– Говорят, у вас была дыра в ноге.

– Да.

– Что-то хранить в ней можно было?

– Можно было небольшую вещь спрятать.

– Все из-за того, что конек протер?

– Началось все с бурсита. Сделали несколько неудачных операций. Потом было заражение. Все это очень надолго затянулось.

– Огорчились, что «Магнитка» поставила на вас крест? Вам предлагали чуть ли не прощальный матч провести.

– Такого предложения не было. Предлагали перейти на тренерскую работу. Но это их выбор. Я еще не был готов к этому.

Знал, что есть силы играть и продолжать показывать то, что умею. Хорошо, что получилось подписать контракт в Уфе, и здесь все хорошо сложилось.

– То есть вы даже не думали о завершении карьеры?

– Нет, конечно. Нужно было просто залечить травму и начать все с чистого листа, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».