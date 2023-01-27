Экс-духовник Дацюка приговорен к 7 годам лишения свободы за возбуждение межконфессиональной ненависти на YouTube. Павел просил Путина разобраться с его задержанием

Экс-духовник Павла Дацюка приговорен к 7 годам лишения свободы.

27 января в Бабушкинском районном суде Москвы огласили приговор бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов). Его признали виновным по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (ст. 282, ч.2, п. В УК РФ) и приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

В ноябре 2021 года его уже приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Применив положение о неполном сложении наказаний, в приговоре судья остановился на окончательной цифре в 7 лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что из этого срока нужно вычесть время, которое экс-схиигумен пробыл в СИЗО. По словам адвоката Павла Бабикова, Сергию осталось отбыть примерно 3 года и 11 месяцев.

Поводом к возбуждению уголовного дела стали ролики на YouTube, в которых Сергий негативно высказывался в адрес представителей иных конфессий. Представитель защиты сообщил, что они будут обжаловать решение суда.

До 2020 года Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря. К нему на службы приезжал Павел Дацюк.

В июне 2020 года Дацюк побывал на проповеди Сергия в женском монастыре. Службу охраняли казаки, приезжала полиция. В июле стало известно, что хоккеист отдал золотую олимпийскую медаль в Среднеуральский женский монастырь.

В январе 2021 года Дацюк попросил президента РФ Владимира Путина разобраться в деле с задержанием бывшего схиигумена.