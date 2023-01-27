Экс-духовник Дацюка приговорен к 7 годам лишения свободы за возбуждение межконфессиональной ненависти на YouTube. Павел просил Путина разобраться с его задержанием

Теги происшествия Павел Дацюк Владимир Путин Политика религия Хоккей

Экс-духовник Павла Дацюка приговорен к 7 годам лишения свободы.

27 января в Бабушкинском районном суде Москвы огласили приговор бывшему схиигумену Сергию (Николай Романов). Его признали виновным по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (ст. 282, ч.2, п. В УК РФ) и приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

В ноябре 2021 года его уже приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Применив положение о неполном сложении наказаний, в приговоре судья остановился на окончательной цифре в 7 лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что из этого срока нужно вычесть время, которое экс-схиигумен пробыл в СИЗО. По словам адвоката Павла Бабикова, Сергию осталось отбыть примерно 3 года и 11 месяцев.

Поводом к возбуждению уголовного дела стали ролики на YouTube, в которых Сергий негативно высказывался в адрес представителей иных конфессий. Представитель защиты сообщил, что они будут обжаловать решение суда.

До 2020 года Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря. К нему на службы приезжал Павел Дацюк. 

В июне 2020 года Дацюк побывал на проповеди Сергия в женском монастыре. Службу охраняли казаки, приезжала полиция. В июле стало известно, что хоккеист отдал золотую олимпийскую медаль в Среднеуральский женский монастырь.

В январе 2021 года Дацюк попросил президента РФ Владимира Путина разобраться в деле с задержанием бывшего схиигумена.

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13 комментариев

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Al561
Старичок и вправду был весьма одиозен, но посадили его когда он попер на власть и пу
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Ми Ша
Которого из трёх просил? Видимо не того, раз не помог
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Zeusss
Похоже, новость не слишком зашла и спортс решил добавить в заголовок Путина. В первоначальном варианте его не было. Ребята, вы ДНО.
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Павел Мельников
"Владимир Владимирович, произошла чудовищная ошибка..." - начал свое обращение Павел.
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Anton Kortenko
адекватное решение российского суда. что происходит? начинает накатывать паника. я к такому не привык.
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Vano from Tbilisi
Ответ oleg m
Русский—получаешь 7 лет по 282-й за разжигание. Многонационал—разжигаешь за государственные деньги (в том числе на налоги русских): https://img2.eadaily.com/r2000x2000/o/927/36f2b3f6fe58238522f71924ff62a.jpeg и не имеешь проблем. Вся суть РФ.
бульба а ну брысь обратно в телеграмм
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Vano from Tbilisi
этот чувак ранее за убийство и разбой судим был. Там целая компашка поехавших звезд подчинялась этому чуваку
+8
-2
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weiss
Ответ Сергей Орлов
Помнится, давным-давно на спортсе была статья какого-то глупенького мальчика из Уфы о Дацюке, называлась "Министр спорта моей мечты")
ну ничего, всякое бывает. Третьяк тоже был сначала хорошим:)
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Booligan
Бог шельму метит
+4
-1
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oleg m
Русский—получаешь 7 лет по 282-й за разжигание. Многонационал—разжигаешь за государственные деньги (в том числе на налоги русских): https://img2.eadaily.com/r2000x2000/o/927/36f2b3f6fe58238522f71924ff62a.jpeg и не имеешь проблем. Вся суть РФ.
+3
-10
-7
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ILAJ
Там весь рпц можно сажать за разжигание.
+25
-3
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Bdv68
Зачем приплетать каких-то Дяцюка и Путева на наш Вестник присевших схиегуменов-то?😈☝️
+1
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Сергей Орлов
Помнится, давным-давно на спортсе была статья какого-то глупенького мальчика из Уфы о Дацюке, называлась "Министр спорта моей мечты")
+19
-5
+14
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