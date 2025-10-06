Фетисов о Кузнецове: «Металлург» и без него классно выглядел. Если впишется в коллектив, то поможет в борьбе за чемпионство»
Вячеслав Фетисов прокомментировал переход Евгения Кузнецова в «Металлург».
Ранее 33-летний форвард подписал с магнитогорским клубом контракт до конца сезона-2025/26.
«Металлург» классно выглядел и без Кузнецова, команда хорошо играет.
Если впишется в коллектив, то, конечно, поможет в борьбе за чемпионство», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости