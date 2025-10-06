Фетисов о Кузнецове: «Металлург» и без него классно выглядел. Если впишется в коллектив, то поможет в борьбе за чемпионство»

Вячеслав Фетисов прокомментировал переход Евгения Кузнецова в «Металлург».

Ранее 33-летний форвард подписал с магнитогорским клубом контракт до конца сезона-2025/26.

«Металлург » классно выглядел и без Кузнецова , команда хорошо играет.

Если впишется в коллектив, то, конечно, поможет в борьбе за чемпионство», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Кузнецов оказался в «Металлурге» – и это счастье