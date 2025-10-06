  • Спортс
«Спартак» подписал контракт с Ярошем на год. Летом экс-защитник ЦСКА уезжал в «Коламбус»

«Спартак» подписал контракт с Кристианом Ярошем.

Соглашение с 29-летним защитником рассчитано до 31 мая 2026 года.

В прошлом сезоне Ярош выступал за ЦСКА, набрав 12 (2+10) очков за 57 матчей с учетом плей-офф. Летом он подписал двусторонний контракт с «Коламбусом», но покинул клуб по взаимному согласию сторон.

Всего в FONBET чемпионате КХЛ словак провел 141 игру и стал обладателем Кубка Гагарина-2023 с ЦСКА.

«Приветствуем Кристиана Яроша в московском «Спартаке» и желаем нашему новичку надежной игры и много побед в составе красно-белых!» – сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

Источник: телеграм-канал «Спартака»
