«Спартак» подписал контракт с Ярошем на год. Летом экс-защитник ЦСКА уезжал в «Коламбус»

«Спартак» подписал контракт с Кристианом Ярошем.
Соглашение с 29-летним защитником рассчитано до 31 мая 2026 года.
В прошлом сезоне Ярош выступал за ЦСКА, набрав 12 (2+10) очков за 57 матчей с учетом плей-офф. Летом он подписал двусторонний контракт с «Коламбусом», но покинул клуб по взаимному согласию сторон.
Всего в FONBET чемпионате КХЛ словак провел 141 игру и стал обладателем Кубка Гагарина-2023 с ЦСКА.
«Приветствуем Кристиана Яроша в московском «Спартаке» и желаем нашему новичку надежной игры и много побед в составе красно-белых!» – сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».
