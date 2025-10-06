«Вегас» – фаворит Кубка Стэнли по версии сайта НХЛ, «Даллас» – 2-й, «Колорадо» – 3-й. «Флорида» и «Эдмонтон» делят 4-е место
«Вегас» стал главным претендентом на Кубок Стэнли по версии сайта НХЛ.
15 журналистов и аналитиков сайта спрогнозировали победителя плей-офф в предстоящем сезоне.
Первое место занял «Вегас», набрав 5 голосов. Вторая строчка у «Далласа» – 4 голоса, третья позиция за «Колорадо» (3 голоса).
По одному респонденту отдали предпочтения «Флориде», «Эдмонтону» и «Каролине».
У «Вегаса» и «Флориды» перебор с деньгами, «Кэпиталс» еще могут усилиться. Что с потолком зарплат в клубах НХЛ?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
