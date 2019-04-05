Дацюк отдал медаль в монастырь отстраненного схиигумена Сергия. Возможно, это олимпийское золото

Нападающий отдал одну из своих золотых медалей в монастырь схиигумена Сергия (Романова).

Информация об этом появилась в документальном фильме Ксении Собчак о Среднеуральском женском монастыре.

«Батюшка очень болеет за Русь, за Россию, за наших спортсменов.

Есть спортсмены, которые повесили золотые медали на нашу Пресвятую Богородицу Владимирскую. Это, вы знаете, кто. Это Дацюк.

И еще есть медаль, которая повешена на Всецарицу Пантанассу», – рассказала одна из героинь фильма.

Участница съемок не уточнила, о какой именно медали речь. Однако в фильме показали золотую медаль Олимпиады-2018, победителем которой Дацюк стал в составе сборной Олимпийских спортсменов из России.

В мае этого года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл лишил Сергия права ношения наперсного креста. Ему нельзя совершать общественные и частные богослужения, принимать исповедь и покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения епископа.

Недавно священник проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии коронавируса. Также он назвал пандемию мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям.

Сообщалось, что 16 июня схиигумен взял под контроль Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов» и вновь стал вести службы, а на территории монастыря выставил казачий дозор.

В июне Дацюк побывал на проповеди отстраненного схиигумена Сергия в женском монастыре. Службу охраняли казаки, приезжала полиция

Дацюк о духовнике, проклинавшем тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса: «У отца Сергия горящее любящее сердце. Он очень добрый»