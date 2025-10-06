  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Салават» заключил с Хохлачевым договор до конца сезона. Ранее форвард был на пробном контракте
«Салават» заключил с Хохлачевым договор до конца сезона. Ранее форвард был на пробном контракте

«Салават» подписал контракт с Александром Хохлачевым.

Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Ранее Хохлачев играл за уфимский клуб на пробном соглашении. Он провел за «Салават Юлаев» три матча и забросил две шайбы.

Всего в КХЛ на счету нападающего 571 матч с учетом плей-офф и 325 (128+197) очков.

«Салават» впервые в сезоне выиграл 2 матча подряд. Команда Козлова идет 11-й на Востоке

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
