«Салават» заключил с Хохлачевым договор до конца сезона. Ранее форвард был на пробном контракте
«Салават» подписал контракт с Александром Хохлачевым.
Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.
Ранее Хохлачев играл за уфимский клуб на пробном соглашении. Он провел за «Салават Юлаев» три матча и забросил две шайбы.
Всего в КХЛ на счету нападающего 571 матч с учетом плей-офф и 325 (128+197) очков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
