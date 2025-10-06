«Бостон» выведет номер Хары из обращения. Церемония пройдет 15 января 2026 года
«Бостон» выведет игровой номер Здено Хары из обращения.
Торжественная церемония состоится 15 января 2026 года перед домашней игрой с «Сиэтлом».
Хара выступал за «Брюйнс» под номером 33. Он провел за клуб 14 сезонов (с 2006 по 2020 год), в которых на его счету 1173 игры с учетом плей-офф и 537 (163+374) очков при полезности «плюс 278».
Словак становился обладателем приза лучшему защитнику НХЛ («Норрис Трофи») в 2009 году и завоевывал Кубок Стэнли-2011. Он является членом Зала хоккейной славы.
Для «Бостона» этот номер станет 13-м выведенным из обращения в клубе.
Задоров и Гридин – лучшие среди россиян по голам на предсезонке НХЛ. У защитника «Бостона» и форварда «Калгари» по 3 шайбы
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Бостона»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости