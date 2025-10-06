  • Спортс
Плющев об Овечкине: «Сезон будет тяжелым, ведь он начался с травм. Не думаю, что Александр будет феерить, но пользу принесет»

Владимир Плющев заявил, что Александра Овечкина ждет тяжелый сезон в НХЛ.

В прошлом регулярном чемпионате российский форвард набрал 73 (44+29) очка за 65 матчей при полезности «плюс 15». В плей-офф у него 5+1 за 10 игр.

«Этот сезон будет тяжелым для Овечкина. Ведь начался он как раз с травм. Поэтому Александру нужно просто пожелать здоровья, а все остальное приложится.

Не думаю, что Овечкин будет также феерить, как в прошлом сезоне. Но пользу своему клубу он все равно принесет.

По поводу Кубка Стэнли у «Вашингтона» загадывать не буду. Это бессмысленно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Депутат Журова об Овечкине в сезоне НХЛ: «Нужно беречь здоровье и не получать травм. Умный спортсмен всегда пожалеет себя и побережет силы для чего-то невероятного»

