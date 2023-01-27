Заварухин про 11 поражений подряд от команд Востока: «Стечение обстоятельств»

прокомментировал поражение в матче против « » (1:2).

«Готовились к игре, разбирали Нижнекамск, знали, они будут ловить шайбу на себя, кусаться. Имели неплохие моменты, выход «3 в 1», свои ошибки привели к проигрышу.

Отдавали шайбу под прессингом? Быстрая команда у соперника, больше в зоне обороны теряли игроков с наката, не хватало концентрации.

11 поражений подряд от команд Востока? Скорее, стечение обстоятельств», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

«Автомобилист» проиграл 13 из 16 последних матчей