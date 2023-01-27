Заварухин про 11 поражений подряд от команд Востока: «Стечение обстоятельств»

Теги Нефтехимик Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче против «Нефтехимика» (1:2).

«Готовились к игре, разбирали Нижнекамск, знали, они будут ловить шайбу на себя, кусаться. Имели неплохие моменты, выход «3 в 1», свои ошибки привели к проигрышу.

Отдавали шайбу под прессингом? Быстрая команда у соперника, больше в зоне обороны теряли игроков с наката, не хватало концентрации.

11 поражений подряд от команд Востока? Скорее, стечение обстоятельств», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

«Автомобилист» проиграл 13 из 16 последних матчей

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5 комментариев

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Иван Иванович
Сколько еще своих ошибок должен совершить Ефим, чтобы его посадили в крепкий запас? Все «свои ошибки» носят его имя и стоят команде очень дорого!
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oldgordon
Стечение обстоятельств, а я здесь не причем
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Ыжык
Авто в лидерах востока, вот это стечение обстоятельств. Но все становится на свои места.
+3
-2
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mifdamir@icloud.com
Не хватает авторитета Заварухину. В ПО легионеры вообще перестанут играть.К сожалению вылет в первом раунде.
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-2
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chto s licom?
Играли неплохо, где то реально не повезло
+3
-3
0
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