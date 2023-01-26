Сергей Гимаев-младший: «Ни про одну команду Востока нельзя сказать, что она доминирует. Не исключаю сюрпризы в первом раунде плей-офф»

поделился мыслями о борьбе клубов Восточной конференции КХЛ за место в плей-офф.

«Четыре команды претендуют на восьмое место! Но хочу отметить, что и « » еще не на сто процентов застолбил себе место в плей-офф. У « » есть определенные проблемы – они сыграли больше матчей, чем прямые конкуренты в борьбе за плей-офф, и обидно уступили «Северстали» по буллитам, потеряв важный балл.

При этом по игре «Барыс» неплох. Правда, у них будет пауза на игры за сборную, и это может сыграть не на руку команде – это может отвлечь ребят от борьбы в чемпионате и отобрать силы. Но даже так у «Барыса», конечно, еще есть шансы.

Если смотреть нас составы, то « » должен быть в плей-офф. К тому же в их пользу говорит отличная победа над « » в Омске, которая даст команде дополнительные эмоции. Но челябинцы действуют нестабильно на протяжении всего сезона.

«Амур» приятно удивляет. Хабаровчане выигрывают все ключевые стыки, вытаскивают тяжелейшие игры, как, например, было в матче с лидером конференции «Сибирью», когда «Амур» отыгрался с 1:4.

Впереди у «Амура» еще два матча с «Адмиралом». Шансы хабаровчан на долгожданное попадание в плей-офф кажутся весьма неплохими. «Нефтехимик» тоже радует. Они и в прошлом сезоне, не обладая сверхсильным составом, играли в активный хоккей, действовали первым номером, и забрались в плей-офф.

Поэтому сложно сказать, кто попадет в плей-офф из этой четверки! Думаю, все решится только в последний игровой день. Команды идут с разницей в одно очко!

Да и в целом на Востоке от первого до последнего места 20 очков разница – это впечатляющая плотность. Теоретически последняя команда конференции сейчас имеет шанс даже первое место занять! Такого никогда не было.

Не исключаю, что на Востоке в первом раунде плей-офф нас ждут сюрпризы. Совершенно непонятно, кто пройдет дальше, каждый может обыграть каждого, ни про одну команду нельзя сказать, что она доминирует.

Например, «Сибирь» сейчас неплохо выглядит, но плей-офф – это отдельный, короткий отрезок, на котором может случиться все что угодно.

Правда, я бы сказал, что «Ак Барс» в плей-офф будет сложным соперником для всех – сейчас команда набрала приличный ход, а Зинэтула Билялетдинов и его опыт помогут Казани в кубковых матчах, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.